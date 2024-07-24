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Итальянский клуб проявляет интерес к Ванату, - СМИ

Премьер-лига

Лацио ищет усиление перед новым сезоном

Итальянский клуб проявляет интерес к Ванату, - СМИ

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Римский "Лацио" проявляет интерес к форварду "Динамо" Владиславу Ванату. Об этом сообщает Insider Lazio.

Как сообщает источник, в линию атаки итальянский клуб рассматривает усиление в лице украинца из "Динамо" и грека Фотиса Иоаннидиса из "Панатинаикоса".

Также "Лацио" рассматривает усиление другими игроками на другие позиции.

Напомним, что ранее была информация, что Ванатом в Италии интересовались "Болонья" и "Наполи".

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Динамо (Киев) Лацио (Рим) Владислав Ванат
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Источник:
Insider Lazio
Опубликовал: Михаил Черныш
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