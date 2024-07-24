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Итальянский клуб проявляет интерес к Ванату, - СМИ
Лацио ищет усиление перед новым сезоном
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Римский "
Как сообщает источник, в линию атаки итальянский клуб рассматривает усиление в лице украинца из "Динамо" и грека Фотиса Иоаннидиса из "Панатинаикоса".
Также "Лацио" рассматривает усиление другими игроками на другие позиции.
Напомним, что ранее была информация, что Ванатом в Италии интересовались "Болонья" и "Наполи".
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Источник:Insider Lazio
Опубликовал: Михаил Черныш
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