Итальянский клуб проявляет интерес к Ванату, - СМИ

Римский " Лацио " проявляет интерес к форварду "Динамо" Владиславу Ванату. Об этом сообщает Insider Lazio.

Как сообщает источник, в линию атаки итальянский клуб рассматривает усиление в лице украинца из "Динамо" и грека Фотиса Иоаннидиса из "Панатинаикоса".

Также "Лацио" рассматривает усиление другими игроками на другие позиции.

Напомним, что ранее была информация, что Ванатом в Италии интересовались "Болонья" и "Наполи".