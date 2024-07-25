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Левый берег – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ

Премьер-лига

Левый берег - Металлист 1925: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.07.2024 ⋊ УПЛ UA-Футбол

Левый берег – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ

Фото: ФК Лівий берег

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже завтра на "Арене Левый берег" сыграют первый полуфинальный матч четырех турнира за место в УПЛ сезона 2024/25. Местный "Левый берег" будет принимать харьковский "Металлист 1925". Матч начнется в 15.30.

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  • Напомним, что киевляне в июне уже играли в плей-офф за выход в УПЛ, но тогда не смогли выиграть в "Оболони". "Металлист 1925" прошлый сезон завершил на последнем месте в Премьер-Лиге и по спортивному принципу должен был играть в Первой лиге. Однако оба коллектива получили еще один шанс в следующем сезоне играть в элите украинского футбола.

    Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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