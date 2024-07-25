Левый берег – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ

Напомним, что киевляне в июне уже играли в плей-офф за выход в УПЛ, но тогда не смогли выиграть в "Оболони". "Металлист 1925" прошлый сезон завершил на последнем месте в Премьер-Лиге и по спортивному принципу должен был играть в Первой лиге. Однако оба коллектива получили еще один шанс в следующем сезоне играть в элите украинского футбола.

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).