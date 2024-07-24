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УПЛ назвала транслятора матчей переходного турнира четырех
Матчи состоятся 26 и 30 июля
Матчи переходного турнира за право заменить "Днепр-1" в элитном дивизионе украинского футбола покажет УПЛ ТВ.
Об этом сообщает пресс-служба транслятора.
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Напомним, что формат турнира состоит из двух полуфиналов и финала.
Полуфиналы состоятся 26 июля:
15:30 "Левый Берег" - "Металлист 1925" (стадион "Левый Берег", Киев)
18:00 "Эпицентр" - "Минай" (стадион "Авангард", Ровно)
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Финал турнира запланирован на 30 июля. Точное время и место проведения финала будет сообщено дополнительно.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
24.07.2024 в 21:33
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