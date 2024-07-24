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УПЛ назвала транслятора матчей переходного турнира четырех

Премьер-лига
Обновлено

Матчи состоятся 26 и 30 июля

УПЛ назвала транслятора матчей переходного турнира четырех

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Матчи переходного турнира за право заменить "Днепр-1" в элитном дивизионе украинского футбола покажет УПЛ ТВ.

Об этом сообщает пресс-служба транслятора.

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Напомним, что формат турнира состоит из двух полуфиналов и финала.

Полуфиналы состоятся 26 июля:

15:30 "Левый Берег" - "Металлист 1925" (стадион "Левый Берег", Киев)

18:00 "Эпицентр" - "Минай" (стадион "Авангард", Ровно)

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Финал турнира запланирован на 30 июля. Точное время и место проведения финала будет сообщено дополнительно.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.07.2024 в 21:33
Пазік і твоя корумпована шайка -- ідіть на...ху...й ! П,Е,Д,Е,Р,А,С,Т,И !!!!
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
24.07.2024 в 21:33
Пазік і твоя корумпована шайка -- ідіть на...ху...й ! П,Е,Д,Е,Р,А,С,Т,И !!!!
Ответить
0
1

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