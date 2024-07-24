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С оглядкой на олимпийского Ротаня. УПЛ утвердила время начала матчей 2-го тура чемпионата
Возможно, некоторые матчи снова будут перенесены
Дирекция
2 тур
9 августа (пятница)
Победитель переходного турнира - "Ворскла" 15:30
10 августа (суббота)
"Черноморец" - "Заря" 15:30
"Колос" - "Ингулец" 18:00
11 августа (воскресенье)
"Карпаты" - "Кривбасс" 15:30
"Шахтер" - "Полесье" 18:00
Еще у трех матчей (ЛНЗ - "Александрия", "Оболонь" - "Рух" и "Верес" - "Динамо") даты проведения будут определены дополнительно в соответствии с выступлением Олимпийской сборной Украины и к датам, предусмотренным планом-календарем соревнований.
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