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С оглядкой на олимпийского Ротаня. УПЛ утвердила время начала матчей 2-го тура чемпионата

Премьер-лига
Обновлено

Возможно, некоторые матчи снова будут перенесены

С оглядкой на олимпийского Ротаня. УПЛ утвердила время начала матчей 2-го тура чемпионата

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Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 2-го тура чемпионата сезона 2024/25.

2 тур

9 августа (пятница)

Победитель переходного турнира - "Ворскла" 15:30

10 августа (суббота)

"Черноморец" - "Заря" 15:30

"Колос" - "Ингулец" 18:00

11 августа (воскресенье)

"Карпаты" - "Кривбасс" 15:30

"Шахтер" - "Полесье" 18:00

Еще у трех матчей (ЛНЗ - "Александрия", "Оболонь" - "Рух" и "Верес" - "Динамо") даты проведения будут определены дополнительно в соответствии с выступлением Олимпийской сборной Украины и к датам, предусмотренным планом-календарем соревнований.

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы) Карпаты (Львов)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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