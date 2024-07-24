С оглядкой на олимпийского Ротаня. УПЛ утвердила время начала матчей 2-го тура чемпионата

Дирекция УПЛ утвердила даты и время начала матчей 2-го тура чемпионата сезона 2024/25.

2 тур

9 августа (пятница)

Победитель переходного турнира - "Ворскла" 15:30

10 августа (суббота)

"Черноморец" - "Заря" 15:30

"Колос" - "Ингулец" 18:00

11 августа (воскресенье)

"Карпаты" - "Кривбасс" 15:30

"Шахтер" - "Полесье" 18:00

Еще у трех матчей (ЛНЗ - "Александрия", "Оболонь" - "Рух" и "Верес" - "Динамо") даты проведения будут определены дополнительно в соответствии с выступлением Олимпийской сборной Украины и к датам, предусмотренным планом-календарем соревнований.