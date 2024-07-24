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Возможный дебют? Полесье продолжает подогревать интерес к Усику на 1 августа. ВИДЕО
Что-то будет
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Житомирский клуб выпустил уже второй ролик (
"Увидимся 1 августа", - резюмирует клуб.
Напомним, что в феврале 2022 года боксер-футболист дебютировал за команду в товарищеском матче, а в июле прошлого года подписал контракт с житомирским клубом на 1 год.
25 июля "Полесье" проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против люблянской "Олимпии". Ответный матч пройдет 1 августа.
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