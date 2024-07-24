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Возможный дебют? Полесье продолжает подогревать интерес к Усику на 1 августа. ВИДЕО

Премьер-лига
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Возможный дебют? Полесье продолжает подогревать интерес к Усику на 1 августа. ВИДЕО

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Полесье" продолжает подогревать интерес болельщиков по поводу возможного дебюта в команде (или другого события) украинского чемпиона WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика.

Житомирский клуб выпустил уже второй ролик (первый - здесь) с боксером, который общается с главным тренером команды Имадом Ашуром. Коуч наставляет Александра, говорит, что "главная сила – в стае".

"Увидимся 1 августа", - резюмирует клуб.

Напомним, что в феврале 2022 года боксер-футболист дебютировал за команду в товарищеском матче, а в июле прошлого года подписал контракт с житомирским клубом на 1 год.

25 июля "Полесье" проведет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против люблянской "Олимпии". Ответный матч пройдет 1 августа.

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