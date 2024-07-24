Карпаты подписали 18-летнего проспекта из Днепра-1

"Карпаты" объявили о подписании контракта с 18-летним полузащитником Иваном Чабаном.

Условия соглашения львовский клуб не сообщает.

Ранее Чабан выступал в структуре "Днепра-1" - с 16 лет тренировался с первой командой, а также попадал в заявку на матчи УПЛ, однако пока не дебютировал. В прошлом сезоне в основном выступал за юношескую команду "Днепра-1".