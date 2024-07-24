Шахтер не планирует покупать у Ман Сити вингера Кайки

" Шахтер " не планирует покупать 21-летнего бразильского вингера "Манчестер Сити" Кайки.

Об этом сообщает ТаТоТаке, ссылаясь на источники, близкие к донецкому клубу.

Источники, приближенные к чемпиону Украины, опровергают информацию о том, что "Шахтер" интересуется бразильским вингером "Манчестер Сити".

Также отмечается, что Кайки был в шорт-листах донецкого клуба два межсезонья подряд в 2021 году. Но тогда талант "Флуминенсе "отдал предпочтение команде Пепа Гвардиолы ("Сити "заплатил за Каики 10 млн евро).

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Сейчас "Шахтер" не планирует возвращаться к этой кандидатуре.