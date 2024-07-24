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Минай все-таки сыграет в переходном турнире. Перед командой поставлена задача выхода в УПЛ

Премьер-лига

Закарпатский клуб примет участие в турнире четырех

Минай все-таки сыграет в переходном турнире. Перед командой поставлена задача выхода в УПЛ

fcminaj.com

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Руководство "Миная" после долгих и тяжелых раздумий наконец-то приняло решение о дальнейших действиях клуба.

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Получив официальное письмо из УПЛ, в котором говорится о ситуации с определением замены "Днепру-1", руководство закарпатского клуба согласилось принять участие в турнире четырех, в котором, кроме "Миная", сыграют "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр".

Ведущий игрок "Миная" Артур Ременяк рассказал о предстоящих противостояниях в турнире четырех за путевку в УПЛ:

"Перед вечерней тренировкой с командой встретился президент клуба Валерий Пересоляк и сказал, что "Минай" примет участие в этом дополнительном турнире. Перед нами поставлена ​​задача завоевать первое место.

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Сейчас важно, чтобы команда подошла к первому поединку с "Эпицентром" психологически закаленной. Ведь долгое время все утверждали, что "Минай" в случае финансовых проблем днепрян сохранит прописку в элите, а затем несколько неожиданно возник турнир.

Но решение принято, и "Минаю" ничего не остается, как доказывать на футбольном поле право выступать в УПЛ. Впереди два финала. Надеюсь, что они для нас будут успешными".

На первый поединок в Ровно из Миная закарпатская команда в составе 19 футболистов отправится утром 25 июля автобусом. Планируется, что расстояние в 478 километров "Минай" преодолеет до обеда, после чего команда сосредоточится на подготовке к игре с "Эпицентром".

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Источник:
http://sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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