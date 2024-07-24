Минай все-таки сыграет в переходном турнире. Перед командой поставлена задача выхода в УПЛ

Руководство "Миная" после долгих и тяжелых раздумий наконец-то приняло решение о дальнейших действиях клуба.

Получив официальное письмо из УПЛ, в котором говорится о ситуации с определением замены "Днепру-1", руководство закарпатского клуба согласилось принять участие в турнире четырех, в котором, кроме "Миная", сыграют "Металлист 1925", "Левый Берег" и "Эпицентр".

Ведущий игрок "Миная" Артур Ременяк рассказал о предстоящих противостояниях в турнире четырех за путевку в УПЛ:

"Перед вечерней тренировкой с командой встретился президент клуба Валерий Пересоляк и сказал, что "Минай" примет участие в этом дополнительном турнире. Перед нами поставлена ​​задача завоевать первое место. Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football Сейчас важно, чтобы команда подошла к первому поединку с "Эпицентром" психологически закаленной. Ведь долгое время все утверждали, что "Минай" в случае финансовых проблем днепрян сохранит прописку в элите, а затем несколько неожиданно возник турнир. Но решение принято, и "Минаю" ничего не остается, как доказывать на футбольном поле право выступать в УПЛ. Впереди два финала. Надеюсь, что они для нас будут успешными".

На первый поединок в Ровно из Миная закарпатская команда в составе 19 футболистов отправится утром 25 июля автобусом. Планируется, что расстояние в 478 километров "Минай" преодолеет до обеда, после чего команда сосредоточится на подготовке к игре с "Эпицентром".