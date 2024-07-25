Пономарев: Этот сезон будет намного сложнее для Руха, чем предыдущий

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев оценил словенские сборы своей команды и рассказал о подготовке к новому сезону.

- Команда закончила сбор в Словении, где сыграла 8 матчей. Как вы оцените этот подготовительный период команды? Довольны ли вы тем, как прошли сборы?

- Мы очень довольны, ведь это, наверное, были одни из лучших наших сборов. Нам противостояли сильные соперники и было интересно с ними играть, также это был важный для команды опыт. Условия для тренировочного процесса и игр были замечательные. Поэтому могу только поблагодарить основателя клуба и менеджмент за то, что у нас была возможность пройти такие сборы.

- Что вы скажете о спаррингах «Руха» в Словении? Были как победы над австрийскими «Штурмом» и «Хартбергом», так и поражения от «Хайдука», «Осиека», «Домжале», «Лутона», «Сабаха». О чем свидетельствуют эти результаты?

- Все команды, с которыми мы играли, это ведущие команды своих стран. Большинство из них выступает в еврокубках. Поэтому нам было интересно попробовать свои силы на фоне таких соперников. Конечно, хотелось бы, чтобы все наши игроки прошли сборы с командой, но некоторые футболисты были травмированы, а трое игроков поехали в олимпийскую сборную Украины.

Футболисты были под серьезными нагрузками, поэтому не стоит обращать внимание на результаты матчей, которые были на сборах. Важно было, чтобы ребята получили опыт игры против сильных соперников. Игроки были в разных физических кондициях. Условно, у «Хартберга» или «Домжале» чемпионат стартует через неделю, а мы будем играть в УПЛ только через три недели, поэтому это другой уровень подготовки игроков. У нас были разные составы и в некоторых матчах играли совсем молодые ребята, 17-летние выпускники нашей Академии.

- На кого сейчас команда не может рассчитывать в матчах из-за травм?

- К сожалению, в спарринге с «Вересом» перед выездом в Словению травму в единоборстве получил Евгений Пастух и это серьезная для нас потеря. Фредди Плюман также травмирован. Поэтому жаль, что мы не в полном составе прошли эти сборы.

Что касается Марка Сапуги и Юрия Климчука, то они восстанавливаются после тяжелых травм. Я думаю, что уже осенью они будут работать в общей группе. Но ребята пропустили очень долгий период и не факт, что они сразу будут в своих оптимальных кондициях. Им нужно будет время, чтобы набрать форму.

- Поэтому было много экспериментов на сборах. Например, Роман Дидык и Денис Слюсар часто играли в центре поля, Ростислав Лях играл на обоих флангах нападения. Как оцените выступление игроков не на своих привычных позициях?

- Очень хорошо, что футболисты могут играть на разных позициях. Для тренера это важно, особенно в той ситуации, которая есть в команде сейчас. У нас травмированы основные игроки центра поля - Пастух и Сапуга, поэтому нам нужны футболисты, которые могут качественно их заменить. Роман Дидык и Денис Слюсар хорошо себя проявили на этих позициях. Тот же Ростислав Лях может сыграть как крайнего защитника, так и крайнего нападающего.

Конечно, есть ошибки, ведь ребятам еще следует адаптироваться к этим позициям, но в целом они качественно провели сборы. Если надо будет сыграть на тех позициях, то ребята сыграют и сделают это качественно. Хотелось бы, чтобы все были здоровыми и каждый играл на своей привычной позиции, но, к сожалению, без травм в футболе не бывает.

- Также поехали на сборы воспитанники Академии из команды U-19 и «Руха-2». Для Ростислава-Назара Дяка, Артема Угринчука, Максима Бойко, Сергея Панченко, Алексея Товарницкого это были первые зарубежные сборы с основой. Также были воспитанники Академии Святослав Ванивский и Иван Денисов. Как оцените их выступление на сборах?

- Стратегия клуба - привлекать своих воспитанников к работе в первой команде. Конечно, некоторые из этих молодых игроков еще не совсем готовы к игре на таком высоком уровне, поэтому эти сборы были для них определенным авансом. Ребятам еще нужно много нужно работать, но старались работать на одном уровне с футболистами основной команды. Им еще во многом следует прогрессировать и если они сделают правильные выводы из того, что им подсказывал тренерский штаб, и сами проанализируют свои действия, то они вырастут в хороших футболистов.

- В то же время еще несколько игроков присоединились к первой команде после возвращения в Украину. В частности, на первой тренировке на клубной базе с вами работали Константин Квас, Милан Михальчук, Юрий Мужиловский, Назар Бондарь. Получат ли они свой шанс проявить себя?

- Ротация молодежи в нашем составе будет постоянной и с основной командой будут тренироваться сильнейшие на данный момент футболисты. Те игроки, которые готовы доказывать, что они могут сейчас работать на уровне первой команды. Молодые футболисты должны ценить, что им дают шанс проявить себя. Поэтому уже в Украине мы сделали определенные перестановки. Не все себя смогли хорошо показать себя в Словении, поэтому мы заменили этих игроков на других наших воспитанников и сейчас свой шанс получат они.

- Как проявил себя на сборах новичок Игорь Краснопир? На ваш взгляд, адаптировался ли он уже в коллективе? Как он справлялся с вашими требованиями и нагрузками?

- Я очень доволен его отношением к тренировочному процессу, поведением в быту, у Игоря хорошие игровые качества. Конечно, товарищеские матчи отличаются от официальных матчей, но я считаю, что это существенное усиление для нашей команды.

- Стоит ли ожидать новичков в «Рухе»? Какие позиции на ваш взгляд надо усилить?

- Селекционный отдел постоянно ищет игроков. Но не все игроки соответствуют требованиям нашего клуба и не могут играть в футбол, который пропагандирует наша команда. Мы хотим найти футболистов под нашу игровую модель. Хотелось бы улучшить позиции в группе атаки, взять туда новых футболистов.

Но опять же, эти игроки должны быть значительно сильнее тех футболистов, которые у нас есть на сегодняшний день, от наших воспитанников. Если они будут сильнее, то мы обратим на них внимание, но если они будут такого же уровня, то я не вижу смысла брать их, ведь лучше дать шанс собственным воспитанникам.

- «Рух» не с первого тура начнет выступления в чемпионате. Как это влияет на подготовку команды?

- Это существенно не повлияет на готовность игроков. Все могут подойти в разном физическом состоянии к первым матчам в чемпионате, ведь повторюсь: трое игроков в олимпийской сборной, есть травмированные футболисты. То есть не все смогли полноценно пройти сборы. Но я думаю, что мы будем готовы к матчу с «Оболонью».

- Сейчас команда сыграет еще несколько спаррингов уже в Украине. Что вы ожидаете увидеть в этих матчах?

- Нам нужны матчи, чтобы не терять игровой тонус. Так, 27 июля мы сыграем с «Агробизнесом» и сейчас ищем соперника для спарринга 3 августа, ведь «Рух» не будет играть в первом туре УПЛ. Еще ведутся переговоры, по этому спаррингу и окончательных договоренностей нет.

Эти недели до первого матча в чемпионате команда продолжит работать под нагрузками, но в то же время мы будем наигрывать уже стартовый состав из тех людей, которые есть сейчас в нашем распоряжении.

- Какие в целом ожидания от «Руха» накануне нового сезона?

- Я думаю, что со стороны болельщиков ожидания будут серьезные. В предыдущем сезоне никто не ожидал, что команда займет шестое место и будет бороться за еврокубки. Но несмотря на эти ожидания я не хотел бы создавать на ребят лишнее давление. Основа команды - молодежь, которая только в предыдущем сезоне начала стабильно играть на высоком уровне и не очень опытная. Считаю, что у нас впереди сложный сезон, ведь соперники совсем по-другому будут настраиваться на матчи с «Рухом». Этот чемпионат мы начинаем не в полноценном составе из-за травм ключевых игроков, поэтому этот сезон будет гораздо сложнее для нас, чем предыдущий.