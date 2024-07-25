Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Журналист: Минай рассматривал вариант, чтобы сняться со всех соревнований
Радикальный метод не был принят
ФК Минай
"Минай" мог отказаться от участия во всех соревнованиях. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
По данным источника, это решение должно было стать протестом против проведения "турнира четырех" за право играть в УПЛ.
Отмечается, что вчера вечером на Закарпатье состоялось собрание акционеров, по итогам которого президент "лисиц" Валерий Пересоляк высказал окончательную позицию клуба - принять участие в переходных матчах.
Напомним, что первый полуфинал "турнира четырех" между "Минаем" и "Эпицентром" состоится 26 июля в Ровно. Начало - в 18:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Олимпия – Полесье. АУДИО онлайн трансляция первого матча квалификации Лиги конференций
- Олимпийский провал и итальянский претендент на Довбика. Главные новости за 24 июля
- ОИ-2024. Франция разгромила США, у Мали – тотальное невезение. Турнирная таблица в группе A и D
- Олег Блохин – о замене Днепра-1 в УПЛ: Если бы я работал в Минае, то сказал бы, что нужно заменить им.А если бы работал в другом клубе, то ратовал бы за него
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Комментарии 1