Журналист: Минай рассматривал вариант, чтобы сняться со всех соревнований

"Минай" мог отказаться от участия во всех соревнованиях. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, это решение должно было стать протестом против проведения "турнира четырех" за право играть в УПЛ.

Отмечается, что вчера вечером на Закарпатье состоялось собрание акционеров, по итогам которого президент "лисиц" Валерий Пересоляк высказал окончательную позицию клуба - принять участие в переходных матчах.

Напомним, что первый полуфинал "турнира четырех" между "Минаем" и "Эпицентром" состоится 26 июля в Ровно. Начало - в 18:00 по Киеву.