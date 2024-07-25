  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Журналист: Минай рассматривал вариант, чтобы сняться со всех соревнований
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Журналист: Минай рассматривал вариант, чтобы сняться со всех соревнований

Премьер-лига

Радикальный метод не был принят

Журналист: Минай рассматривал вариант, чтобы сняться со всех соревнований

ФК Минай

Новина українською

"Минай" мог отказаться от участия во всех соревнованиях. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

По данным источника, это решение должно было стать протестом против проведения "турнира четырех" за право играть в УПЛ.

Отмечается, что вчера вечером на Закарпатье состоялось собрание акционеров, по итогам которого президент "лисиц" Валерий Пересоляк высказал окончательную позицию клуба - принять участие в переходных матчах.

Напомним, что первый полуфинал "турнира четырех" между "Минаем" и "Эпицентром" состоится 26 июля в Ровно. Начало - в 18:00 по Киеву.

По теме
yellow-arrow
Левый берег – Металлист 1925. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ
yellow-arrow
Пономарев: Этот сезон будет намного сложнее для Руха, чем предыдущий
yellow-arrow
Олимпия - Полесье. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги конференций на 25.07.2024
УПЛ ФК Минай
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Американец 2000 (Харьков)
25.07.2024 в 13:21
Это был бы лучший выход для команды созданной из пыли (((( У которой ничего нет , кроме денег на судей ((((
sticker
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Американец 2000 (Харьков)
25.07.2024 в 13:21
Это был бы лучший выход для команды созданной из пыли (((( У которой ничего нет , кроме денег на судей ((((
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости