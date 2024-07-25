Тренер Зари: Победы на сборах важны. Любая победа – это, так сказать, клей команды

Главный тренер " Зари " Юрий Коваль подвел итоги летних сборов своей команды.

– С точки зрения объема выполненной работы, качества футбольных полей, условий для работы и качества спаррингов.

– Всё на высшем уровне. Нет серьёзных травм. Есть небольшие повреждения. Это позитив. Если говорить о селекции и подготовке к сезону – на эти вопросы ответит только время. Формируется новая команда, есть новые лидеры.

Команда так быстро не строится, нужно время. Батагов уехал в сборную, вернулся Герреро. У Яцыка была небольшая травма. Есть проблемы, но в целом сборы прошли хорошо. Насколько мы правильно сработали? Это покажут официальные матчи и время.

– Практически по всем матчам мы вас спрашивали. Хочется спросить о последних двух также.

– Нам попадались соперники с разными стилями игры. Это плюс. Соперники из балканских стран играли в более агрессивный, жёсткий футбол, с элементами борьбы. В последних двух встречах клубы из Саудовской Аравии играли в более качественный и технический футбол.

Победы важны, они говорят о слаженности наших действий. Любая победа – это, так сказать, клей команды.