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Тренер Зари: Победы на сборах важны. Любая победа – это, так сказать, клей команды

Премьер-лига
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Юрий Коваль подвел итог летних сборов команды

Тренер Зари: Победы на сборах важны. Любая победа – это, так сказать, клей команды

zarya-lugansk.com

Новина українською

Главный тренер "Зари" Юрий Коваль подвел итоги летних сборов своей команды.

– С точки зрения объема выполненной работы, качества футбольных полей, условий для работы и качества спаррингов.

– Всё на высшем уровне. Нет серьёзных травм. Есть небольшие повреждения. Это позитив. Если говорить о селекции и подготовке к сезону – на эти вопросы ответит только время. Формируется новая команда, есть новые лидеры.

Команда так быстро не строится, нужно время. Батагов уехал в сборную, вернулся Герреро. У Яцыка была небольшая травма. Есть проблемы, но в целом сборы прошли хорошо. Насколько мы правильно сработали? Это покажут официальные матчи и время.

– Практически по всем матчам мы вас спрашивали. Хочется спросить о последних двух также.

– Нам попадались соперники с разными стилями игры. Это плюс. Соперники из балканских стран играли в более агрессивный, жёсткий футбол, с элементами борьбы. В последних двух встречах клубы из Саудовской Аравии играли в более качественный и технический футбол.

Победы важны, они говорят о слаженности наших действий. Любая победа – это, так сказать, клей команды.

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Источник:
ФК Зоря
Опубликовал: Михаил Черныш
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