Михавко: Не жалею, что не переехал в Англию - доволен тем, что перешел в Динамо

19 летний защитник " Динамо " Тарас Михавко, который перешел в киевский клуб прошлым летом, рассказал, как прошла его адаптация.

– В прошлом сезоне вы выиграли юношеский чемпионат Украины, стали полноценным игроком первой команды "Динамо". Хотя раньше о вас особо никто не знал. Как вы сами оцениваете для себя прошлый сезон?

– Я доволен. Было много новых вызовов после перехода в "Динамо". Я получал свои шансы и пробовал ими пользоваться.

– Прошлым летом вы могли поехать в Англию в один из клубов Чемпионшипа. Не жалеете?

– Нет. Я доволен тем, что перешел в "Динамо". Вижу возможность в этом клубе развиваться и прогрессировать.

– В "Динамо" вы играете на позиции центрального защитника. Если будут ставить на левый фланг, то не будет проблем?

– Не будет. Мне нет разницы, на какой позиции играть – центрального защитника, опорного или левого. Главное, чтобы тренер доверял.

– В СМИ была информация, что в начале сборов в июне Александр Шовковский пробовал вас в опорной зоне, и ему понравилась ваша игра. Насколько это правда?

– Я не могу подтвердить эту информацию. У нас был один спарринг (матч против "Ингульца"), где я играл в опорной зоне. Но не было такого, чтобы меня наигрывали на этой позиции. Через несколько дней я уже поехал в сборную Украины U-19 на сборы в Польшу.

Чувствую себя на позиции опорного полузащитника хорошо. Нужна игровая практика, чтобы приобрести нужный опыт.