Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михавко: Не жалею, что не переехал в Англию - доволен тем, что перешел в Динамо
Защитник рассказал, как прошла его адаптация в Динамо
Фото: ФК Динамо
19 летний защитник "
– В прошлом сезоне вы выиграли юношеский чемпионат Украины, стали полноценным игроком первой команды "Динамо". Хотя раньше о вас особо никто не знал. Как вы сами оцениваете для себя прошлый сезон?
– Я доволен. Было много новых вызовов после перехода в "Динамо". Я получал свои шансы и пробовал ими пользоваться.
– Прошлым летом вы могли поехать в Англию в один из клубов Чемпионшипа. Не жалеете?
– Нет. Я доволен тем, что перешел в "Динамо". Вижу возможность в этом клубе развиваться и прогрессировать.
– В "Динамо" вы играете на позиции центрального защитника. Если будут ставить на левый фланг, то не будет проблем?
– Не будет. Мне нет разницы, на какой позиции играть – центрального защитника, опорного или левого. Главное, чтобы тренер доверял.
– В СМИ была информация, что в начале сборов в июне Александр Шовковский пробовал вас в опорной зоне, и ему понравилась ваша игра. Насколько это правда?
– Я не могу подтвердить эту информацию. У нас был один спарринг (матч против "Ингульца"), где я играл в опорной зоне. Но не было такого, чтобы меня наигрывали на этой позиции. Через несколько дней я уже поехал в сборную Украины U-19 на сборы в Польшу.
Чувствую себя на позиции опорного полузащитника хорошо. Нужна игровая практика, чтобы приобрести нужный опыт.
Популярное сейчас
- Журналист: Минай рассматривал вариант, чтобы сняться со всех соревнований
- ЛК. Старт Полесья, Днепр-1 официально исключен, соперники для наших конкурентов в Таблице коэффициентов
- Олимпийский провал и итальянский претендент на Довбика. Главные новости за 24 июля
- Источник: у Днепра-1 появился шанс продолжить своё существование
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО