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Руководство Карпат изначально предлагало должность тренера первой команды не Лупашко
Первым кандидатом был Андрей Тлумак
Фото: fckarpaty.org
Руководство "
Впрочем, Тлумак сначала взял время на размышления до утра следующего дня, а затем отказался менять свою должность.
Уже после этого "Карпаты" официально назначили на должность главного тренера Владислава Лупашко, который летом пришел в структуру клуба и изначально был назначен тренером команды U-19.
"Карпаты" завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2024/25.
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