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Руководство Карпат изначально предлагало должность тренера первой команды не Лупашко

Премьер-лига
Обновлено

Первым кандидатом был Андрей Тлумак

Руководство Карпат изначально предлагало должность тренера первой команды не Лупашко

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Руководство "Карпат" после отставки Мирона Маркевича изначально предлагало возглавить первую команду не Владиславу Лупашко, а исполнительному директору клуба Андрею Тлумаку, сообщает украинский журналист Владимир Крамар.

Впрочем, Тлумак сначала взял время на размышления до утра следующего дня, а затем отказался менять свою должность.

Уже после этого "Карпаты" официально назначили на должность главного тренера Владислава Лупашко, который летом пришел в структуру клуба и изначально был назначен тренером команды U-19.

"Карпаты" завершили сезон 2023/24 на 2-м месте Первой лиги, набрав 65 очков в 28 матчах чемпионата. Это позволило команде гарантировать себе участие в Украинской Премьер-лиге в сезоне 2024/25.

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Андрей Тлумак Владислав Лупашко Карпаты (Львов)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
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