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18-летний форвард Динамо: Мечтаю играть за Реал - это самая лучшая команда в мире

Премьер-лига
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Форвард стал одним из открытий минувшего сезона в чемпионате U-19

18-летний форвард Динамо: Мечтаю играть за Реал - это самая лучшая команда в мире

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

18-летний нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко рассказал о своих футбольных мечтах относительно дальнейшего развития карьеры.

- Об интересе к себе со стороны европейских клубов, среди которых называли "Севилью", "Вулверхэмптон" и "Брентфорд", узнаете из прессы, были ли конкретные предложения?

– Конечно, я узнал об этом из прессы. Однако мой агент говорил, что были интересы со стороны одной команды, но там так и не дошло дело до чего-то серьезного.

– Что именно за клуб проявлял такой интерес?

– Лучше не буду говорить. Могу только сказать, что это команда из АПЛ.

– А в каком европейском чемпионате Вы мечтаете поиграть? Возможно, есть любимая команда по топ-лигам?

– Мой любимый клуб – это "Реал" (Мадрид). Считаю, что это самая лучшая команда мира. Думаю, что все футболисты туда хотят попасть, потому что это очень большой клуб с большой историей. И, конечно, моя мечта это там играть.

Если говорить именно о лиге, то это Англия. Там, пожалуй, самый интенсивный чемпионат среди всех. Очень высокий уровень мастерства у игроков, поэтому там очень интересно. У АПЛ всегда большая конкуренция, все могут друг друга обыграть. И поэтому этот чемпионат, я считаю, стоит на первом месте и наиболее конкурентен.

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Динамо (Киев) Матвей Пономаренко
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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