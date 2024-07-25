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Рух арендовал у Кривбасса Семотюка
Очередное усиления для львовян
fcrukh.com
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Условия арендного соглашения не называются. В составе львовян новичок будет выступать под 91 номером.
К "Кривбассу" футболист присоединился в сезоне 2022/23 и за полтора сезона сыграл в составе криворожцев в 10 матчах. Вторую часть сезона 2023/24 Семотюк провел в аренде в "Минае", сыграв в 15 матчах и отдав 2 ассиста.
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Источник:ФК Рух
Опубликовал: Михаил Черныш
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