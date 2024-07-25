  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Эпицентр - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эпицентр - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ

Премьер-лига

Эпицентр - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.07.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Эпицентр - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ

ФК Епіцентр

Новина українською

Очередная попытка для обеих команд выйти в элитный украинский дивизион. "Минай" по итогам прошлой кампании вылетел на прямую, а вот "Эпицентр" уже играл в плей-офф, однако не сумел пройти ровенский "Верес".

  • Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Оба коллектива уже смирились с участием в Первой лиге, однако подопечным Сергея Нагорняка и Желько Любеновича выпала еще одна возможность доказать свое право быть в числе сильнейших отечественного футбола.

Полуфинальный матч за выход в УПЛ "Эпицентр" - "Минай" состоится в пятницу, 26-го июля 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Рух арендовал у Кривбасса Семотюка
yellow-arrow
Руководство Карпат изначально предлагало должность тренера первой команды не Лупашко
yellow-arrow
Михавко: Не жалею, что не переехал в Англию - доволен тем, что перешел в Динамо
ФК Минай Где смотреть футбол Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости