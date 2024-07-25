Эпицентр - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ

Очередная попытка для обеих команд выйти в элитный украинский дивизион. "Минай" по итогам прошлой кампании вылетел на прямую, а вот "Эпицентр" уже играл в плей-офф, однако не сумел пройти ровенский "Верес".

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Оба коллектива уже смирились с участием в Первой лиге, однако подопечным Сергея Нагорняка и Желько Любеновича выпала еще одна возможность доказать свое право быть в числе сильнейших отечественного футбола.

Полуфинальный матч за выход в УПЛ "Эпицентр" - "Минай" состоится в пятницу, 26-го июля 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Ровно, на арене "Авангард".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).