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Ашур: Показатели восстановления Макуана очень положительные
Форвард Полесья из-за тяжелой травмы вне игры с февраля
Фото - ФК Полісся / автор - невідомий
Главный тренер "
"Макуана сейчас находится в Украине, восстанавливается, и мы ждем окончательного заключения от медицинского штаба в ближайшее время, чтобы получить более подробную информацию.
Предварительно была информация, которую, мне кажется, объявляли о сентябре, но хотелось бы верить, что это будет гораздо раньше. Пока показатели очень положительные. Ждем в ближайшее время, как только мы будем окончательно иметь ответ, я думаю, мы его сможем объявить без всяких препятствий", - сказал Ашур.
Напомним, что Макуана с февраля не играет из-за разрыв мышцы задней поверхности бедра.
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