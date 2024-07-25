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Ашур: Показатели восстановления Макуана очень положительные

Премьер-лига
Обновлено

Форвард Полесья из-за тяжелой травмы вне игры с февраля

Ашур: Показатели восстановления Макуана очень положительные

Фото - ФК Полісся / автор - невідомий

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур рассказал, на каком этапе находится процесс восстановления форварда команды Бени Макуана, который получил тяжелую травму в феврале этого года.

"Макуана сейчас находится в Украине, восстанавливается, и мы ждем окончательного заключения от медицинского штаба в ближайшее время, чтобы получить более подробную информацию.

Предварительно была информация, которую, мне кажется, объявляли о сентябре, но хотелось бы верить, что это будет гораздо раньше. Пока показатели очень положительные. Ждем в ближайшее время, как только мы будем окончательно иметь ответ, я думаю, мы его сможем объявить без всяких препятствий", - сказал Ашур.

Напомним, что Макуана с февраля не играет из-за разрыв мышцы задней поверхности бедра.

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Полесье (Житомир) Бени Макуана Имад Ашур
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 23:34
после такого позора нормальные тренера подают в отставку --тебе ещё рано в УПЛ
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 23:34
после такого позора нормальные тренера подают в отставку --тебе ещё рано в УПЛ
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alex.belogubko (одесса)
25.07.2024 в 22:15
убирайте АШУРА это второй РОТАНЬ--одни понты а команда только для дворового УПЛ рано вам ещё в ЕК--противно было смотреть набрали игроков по объявлению --не зря вас ЧО одел 2 раза --сегодня вообще не было игры--в ответке не отыграетесь 100%
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