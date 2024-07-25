Ашур: Показатели восстановления Макуана очень положительные

Главный тренер " Полесья " Имад Ашур рассказал, на каком этапе находится процесс восстановления форварда команды Бени Макуана, который получил тяжелую травму в феврале этого года.

"Макуана сейчас находится в Украине, восстанавливается, и мы ждем окончательного заключения от медицинского штаба в ближайшее время, чтобы получить более подробную информацию.

Предварительно была информация, которую, мне кажется, объявляли о сентябре, но хотелось бы верить, что это будет гораздо раньше. Пока показатели очень положительные. Ждем в ближайшее время, как только мы будем окончательно иметь ответ, я думаю, мы его сможем объявить без всяких препятствий", - сказал Ашур.