Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос попрощался с бразильским форвардом
Лукас Рангел покинул команду
Фото: пресслужби ФК "Колос"
"
Как сообщает пресс-служба, соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон.
Бразилец присоединился к клубу летом 2023 года.
В прошлом сезоне Рангел провел за "Колос" 12 матчей, в которых забил 1 гол.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Франция U-19 - Украина U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча полуфинала Евро-2024 U-19
- В Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Фарион, - Зеленский
- Журналист: Минай рассматривал вариант, чтобы сняться со всех соревнований
- Официально. Определилось место проведения матча Эпицентр - Минай
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн