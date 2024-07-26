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Колос попрощался с бразильским форвардом

Премьер-лига
Обновлено

Лукас Рангел покинул команду

Колос попрощался с бразильским форвардом

Фото: пресслужби ФК "Колос"

Новина українською

"Колос" прекратил сотрудничество с 29-летним бразильским форвардом Лукасом Рангелом.

Как сообщает пресс-служба, соглашение разорвано по обоюдному согласию сторон.

Бразилец присоединился к клубу летом 2023 года.

В прошлом сезоне Рангел провел за "Колос" 12 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник:
Колос
Опубликовал: Михаил Черныш
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