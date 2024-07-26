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Шахтер завершил свой летний сбор в Словении
В пятницу команда отправляется в Хорватию
shakhtar.com
Четверг, 25 июля, стал для "
В начале команда привычно занималась в тренажерном зале, после чего уже на поле подопечные Марино Пушича выполнили разминку, квадраты с двумя маленькими воротами, а затем работали в группах над атакующими действиями и над тактикой в формате игры 10 на 10.
В пятницу "оранжево-черные" будут иметь короткое утреннее занятие, после чего отправятся в Хорватию на два спарринга подряд, после чего команда вернется в Украину.
Напомним, 26 и 27 июля "Шахтер" проведет контрольные матчи с загребским "Динамо", которые состоятся на поле хорватской команды и начнутся в 20:00 по киевскому времени.
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