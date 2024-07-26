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Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ
Левый Берег – Металлист 1925: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 26.07.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Лівий Берег
В первом полуфинальном матче четырех турнира за место в УПЛ "Левый Берег" будет принимать "Металлист 1925". Харьковчане считают фаворитами противостояния, но подтвердят ли они этот статус? У киевлян уже есть опыт выступлений в плей-офф, ведь месяц назад они уже встречались с "Оболонью". Может быть, этот отрицательный опыт им поможет?
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15.30. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ. Также матч будет доступен на YouTube в канале УПЛ ТВ.
Плей-офф. УПЛ
26.07.2024
Киевская область, "Арена Левый берег"
"Левый Берег" 15:30 "Металлист 1925"
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