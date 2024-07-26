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Первый полуфинал турнира четырёх. Стартовые составы команд на матч Левый Берег - Металлист 1925
Тренеры выбрали стартовую 11-ку
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 26 июля, в первом полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" сойдутся киевский "Левый Берег" и харьковский "Металлист 1925".
Начнётся игра в 15:30. Стали известны стартовые составы команд.
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"Левый Берег": Механив, Соколов, Самар, Якимов, Дударенко, Банада, Дидух, Синица, Войцеховский, Когут, Сухоручко
Запасные: Фастов, Астахов, Швец, Силва, Быков, Спиваков, Галас, Кулиш, Когут, Литовченко, Колесник, Фесенко
"Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Имереков, Кравец, Пасич, Юрченко, Ари Моура, Чурко, Гармаш, Борячук, Фримпонг
Запасные: Потимков, Коваленко, Жичиков, Курило, Безуглый, Когут, Стень, Панченко, Смитюх, Сидоров
Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
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