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Первый полуфинал турнира четырёх. Стартовые составы команд на матч Левый Берег - Металлист 1925

Премьер-лига
Обновлено

Тренеры выбрали стартовую 11-ку

Первый полуфинал турнира четырёх. Стартовые составы команд на матч Левый Берег - Металлист 1925

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Сегодня, 26 июля, в первом полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" сойдутся киевский "Левый Берег" и харьковский "Металлист 1925".

Начнётся игра в 15:30. Стали известны стартовые составы команд.

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"Левый Берег": Механив, Соколов, Самар, Якимов, Дударенко, Банада, Дидух, Синица, Войцеховский, Когут, Сухоручко

Запасные: Фастов, Астахов, Швец, Силва, Быков, Спиваков, Галас, Кулиш, Когут, Литовченко, Колесник, Фесенко

"Металлист 1925": Мозиль, Капинус, Имереков, Кравец, Пасич, Юрченко, Ари Моура, Чурко, Гармаш, Борячук, Фримпонг

Запасные: Потимков, Коваленко, Жичиков, Курило, Безуглый, Когут, Стень, Панченко, Смитюх, Сидоров

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Первый полуфинал турнира четырёх. Стартовые составы команд на матч Левый Берег - Металлист 1925 - изображение 1

Первый полуфинал турнира четырёх. Стартовые составы команд на матч Левый Берег - Металлист 1925 - изображение 2

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Бураков
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