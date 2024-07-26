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ЛНЗ продлил контракт с зимним новичком команды
Игроку удалось убедить клуб
Фото: ФК ЛНЗ
ЛНЗ объявил о продолжении сотрудничества с защитником Александром Каплиенко. Стороны продлили соглашение ещё на два года.
Ранее Каплиенко выступал в составах запорожского "Металлурга", "Черноморца", а также в нескольких зарубежных клубах. Первую половину прошлого сезона 28-летний футболист провёл в аренде в "Днепре-1", после чего в январе на правах свободного агента ушёл из "Металлиста" в ЛНЗ.
В первом туре нового сезона УПЛ черкасский клуб сыграет с победителем "турнира четырёх", который заменит в высшем дивизионе "Днепр-1".
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