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ЛНЗ продлил контракт с зимним новичком команды

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Игроку удалось убедить клуб

ЛНЗ продлил контракт с зимним новичком команды

Фото: ФК ЛНЗ

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ЛНЗ объявил о продолжении сотрудничества с защитником Александром Каплиенко. Стороны продлили соглашение ещё на два года.

Ранее Каплиенко выступал в составах запорожского "Металлурга", "Черноморца", а также в нескольких зарубежных клубах. Первую половину прошлого сезона 28-летний футболист провёл в аренде в "Днепре-1", после чего в январе на правах свободного агента ушёл из "Металлиста" в ЛНЗ.

В первом туре нового сезона УПЛ черкасский клуб сыграет с победителем "турнира четырёх", который заменит в высшем дивизионе "Днепр-1".

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контракт Александр Каплиенко ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
LNZ
Опубликовал: Александр Бураков
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