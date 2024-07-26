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Пономаренко: Могу сравнить себя с Лукаку и Довбиком
Форвард отметил похожий стиль игры
Фото: ФК Динамо
Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко ответил на вопрос, с каким футболистом он может себя сравнить.
- Сможете конкурировать с Ванатом за место в основе? Рассматриваете такой вариант, что, возможно, лучше уйти в аренду и иметь возможность играть больше?
- Нет, я хочу конкурировать с Ванатом и достигать всего в "Динамо".
- Вас часто сравнивают с Артемом Довбиком. Как относитесь к такому сравнению?
- Приятно, конечно.
- Но с каким футболистом вы лично себя сравнили бы?
- Думаю, с Лукаку и также с Довбиком. Это такие габаритные форварды, которые могут прикрыть мяч, ударить, забить.
В прошлом сезоне 18-летний Пономаренко забил 1 гол в 8 матчах.
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