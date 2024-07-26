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Пономаренко: Могу сравнить себя с Лукаку и Довбиком

Премьер-лига

Форвард отметил похожий стиль игры

Пономаренко: Могу сравнить себя с Лукаку и Довбиком

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Нападающий "Динамо" Матвей Пономаренко ответил на вопрос, с каким футболистом он может себя сравнить.

- Сможете конкурировать с Ванатом за место в основе? Рассматриваете такой вариант, что, возможно, лучше уйти в аренду и иметь возможность играть больше?

- Нет, я хочу конкурировать с Ванатом и достигать всего в "Динамо".

- Вас часто сравнивают с Артемом Довбиком. Как относитесь к такому сравнению?

- Приятно, конечно.

- Но с каким футболистом вы лично себя сравнили бы?

- Думаю, с Лукаку и также с Довбиком. Это такие габаритные форварды, которые могут прикрыть мяч, ударить, забить.

В прошлом сезоне 18-летний Пономаренко забил 1 гол в 8 матчах.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Александр Бураков
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