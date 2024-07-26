Ермаков: Хотелось бы выйти с Карпатами в еврокубки

Ассистент главного тренера "Карпат" Игорь Ермаков поделился ожиданиями от работы в основной команде "зелено-белых"

"Раньше я немало работал с молодежью и юношескими командами. Интересный опыт был в "Ингульце". Однако работа в "Карпатах" особенная с точки зрения перспектив и возможностей, которые открываются в этом клубе.

За период работы в U-19 наш тренерский штаб имел возможность поработать с клубными воспитанниками. В "Карпатах" много талантливой молодежи, которая в будущем может выступать в основе. Благодаря общим усилиям и упорному труду можем этого достичь.

О четких турнирных задачах пока рано говорить, но лично мне хотелось бы выйти с "Карпатами" в еврокубки. А еще я хорошо знаю о лозунге "Кубок Львова". Мы сконцентрированы на тяжелой работе перед стартом в УПЛ. Сейчас это самое важное", - цитирует Ермакова официальный сайт львовского клуба.