Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ермаков: Хотелось бы выйти с Карпатами в еврокубки
Амбициозные цели
ФК Карпати
Ассистент главного тренера "Карпат" Игорь Ермаков поделился ожиданиями от работы в основной команде "зелено-белых"
"Раньше я немало работал с молодежью и юношескими командами. Интересный опыт был в "Ингульце". Однако работа в "Карпатах" особенная с точки зрения перспектив и возможностей, которые открываются в этом клубе.
За период работы в U-19 наш тренерский штаб имел возможность поработать с клубными воспитанниками. В "Карпатах" много талантливой молодежи, которая в будущем может выступать в основе. Благодаря общим усилиям и упорному труду можем этого достичь.
О четких турнирных задачах пока рано говорить, но лично мне хотелось бы выйти с "Карпатами" в еврокубки. А еще я хорошо знаю о лозунге "Кубок Львова". Мы сконцентрированы на тяжелой работе перед стартом в УПЛ. Сейчас это самое важное", - цитирует Ермакова официальный сайт львовского клуба.
Популярное сейчас
- Юноши в ½ ЕВРО U-19, Украина на Олимпиаде, Динамо в отборе ЛЧ, Полесье дебютирует в еврокубках. Расписание футбола на 22 – 28 июля
- "Это вообще не деньги для команды Первой лиги, мизерные средства": журналист о бюджете Миная
- Таблица коэффициентов. Конкуренты Украины набирают больше
- Официально. Определилось место проведения матча Эпицентр - Минай
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО