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Носов: Впервые за историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение

Премьер-лига

Обращение президента харьковского клуба

Носов: Впервые за историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Президента "Металлиста 1925" Владимир Носов выступил с официальным заявлением относительно "турнира четырех", в котором будет определяться команда, которая заменит "Днепр-1" в УПЛ.

"В сегодняшних реалиях украинские клубы должны быть гибкими. Несмотря на нетипичные ситуации.

Так случилось и с решением новой команды Украинской ассоциации футбола провести стыковой турнир за возможность сменить команду "Днепр-1" в УПЛ.

В преддверии полуфинала выражаю свое уважение всем участникам "турнира четырех". Команде "Минай", команде "Левый берег" - нашим друзьям, которые давали нам возможность играть на их стадионе, и, конечно, команде "Эпицентр".

Впервые за долгую историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение, учитывая отсутствие единого регламента в сложившейся ситуации. Считаю его честным и справедливым по отношению ко всем командам, достойным посоревноваться за место в Премьер-лиге.

Это о воплощении главного спортивного принципа — состязательности. И о настоящей природе футбола — игре на поле, которая определит сильнейшего.

Радуюсь, что этот шаг также станет дополнительным футбольным праздником для болельщиков накануне начала сезона.

Желаю СК "Днепр-1" вернуться в УПЛ с новыми силами. А всем командам – получить удовольствие от игры!

Благодарю болельщиков "Металлиста 1925" за неизменную поддержку!", - говорится в сообщении.

Сегодня, 26 июля, "Металлист 1925 года" сыграет в полуфинале переходных матчей против "Левого Берега". Начало – в 15:30 по Киеву.

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УПЛ Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай УАФ Эпицентр (Каменец-Подольский) Левый берег (Киев) Владимир Носов
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
26.07.2024 в 11:49
Авжеж надати шанси ПОВЕРНУТИСЯ в УПЛ можуть робити лише "сміливі" Хоч саме М1... найменше заслуговує на повернення. Проте УАФ вирішила дати шанси всім. І "впливовому спонсору", і "провіднику через кордон", і не "останньому нуворішу"! Правда доводиться трохи відсунув того, хто найбільше заслуговує вакантне місце! Бо він футбольних босів трошки лівий, бо немає не впливових осіб, ні доброго підбору футболістів.
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Spokoyno (Київ)
26.07.2024 в 11:49
Авжеж надати шанси ПОВЕРНУТИСЯ в УПЛ можуть робити лише "сміливі" Хоч саме М1... найменше заслуговує на повернення. Проте УАФ вирішила дати шанси всім. І "впливовому спонсору", і "провіднику через кордон", і не "останньому нуворішу"! Правда доводиться трохи відсунув того, хто найбільше заслуговує вакантне місце! Бо він футбольних босів трошки лівий, бо немає не впливових осіб, ні доброго підбору футболістів.
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0
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xo66it (Оболонський Рейх)
26.07.2024 в 11:18
сміливе рішення затащіть криптобариг, своїх спонсорів..
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