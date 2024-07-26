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Экс-игрок Динамо и Шахтёра может возглавить Карпаты U-19

Премьер-лига

Может сменить должность в системе клуба

Экс-игрок Динамо и Шахтёра может возглавить Карпаты U-19

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

"Карпаты" определились с главным кандидатом на должность наставника юношеской команды U-19.

Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, в качестве опции номер один львовяне рассматривают кандидатуру бывшего защитника "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Владимира Езерского, который был ассистентом Мирона Маркевича в предыдущем тренерском штабе.

Сейчас, по информации источника, команда занимается под руководством Дениса Кожанова.

Накануне Езерский завершил свой путь на юношеском Евро, где в роли ассистента дошел со сборной Украины до полуфинала.

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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
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