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Экс-игрок Динамо и Шахтёра может возглавить Карпаты U-19
Может сменить должность в системе клуба
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
"Карпаты" определились с главным кандидатом на должность наставника юношеской команды U-19.
Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, в качестве опции номер один львовяне рассматривают кандидатуру бывшего защитника "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Владимира Езерского, который был ассистентом Мирона Маркевича в предыдущем тренерском штабе.
Сейчас, по информации источника, команда занимается под руководством Дениса Кожанова.
Накануне Езерский завершил свой путь на юношеском Евро, где в роли ассистента дошел со сборной Украины до полуфинала.
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