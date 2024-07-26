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Шахтер - Динамо (Загреб). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Шахтер - Динамо (Загреб): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" продолжает активную подготовку к сезону. "Горняки", которым в еврокубках предстоит стартовать осенью, планомерно подтягивают форму к началу УПЛ. На этот раз команда Марино Пушича сыграет с загребским "Динамо", которое готовится к квалификации Лиги чемпионов.
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Товарищеский матч состоится в пятницу, 26-го июля, в 20:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Шахтер" (Украина) 20:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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