Шахтер - Динамо (Загреб). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

"Шахтер" продолжает активную подготовку к сезону. "Горняки", которым в еврокубках предстоит стартовать осенью, планомерно подтягивают форму к началу УПЛ. На этот раз команда Марино Пушича сыграет с загребским "Динамо", которое готовится к квалификации Лиги чемпионов.

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Товарищеский матч состоится в пятницу, 26-го июля, в 20:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Шахтер" (Украина) 20:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Видеотрансляция - YouTube