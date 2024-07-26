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Шахтер - Динамо (Загреб). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Шахтер - Динамо (Загреб): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Шахтер - Динамо (Загреб). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" продолжает активную подготовку к сезону. "Горняки", которым в еврокубках предстоит стартовать осенью, планомерно подтягивают форму к началу УПЛ. На этот раз команда Марино Пушича сыграет с загребским "Динамо", которое готовится к квалификации Лиги чемпионов.

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Товарищеский матч состоится в пятницу, 26-го июля, в 20:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Шахтер" (Украина) 20:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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