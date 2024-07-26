Полуфинал за место в УПЛ. Левый Берег – Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Деньги не играют в футбол

В пятницу, 26 июля, состоялся полуфинальный матч Турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между "Левым Берегом" и харьковским "Металлистом 1925".

Киевляне уже имели возможность повыситься в классе, но не воспользовались. Подопечные Первака в двухматчевом противостоянии уступили "Оболони". Харьковский клуб в прошлом сезоне УПЛ занял последнее место и по спортивному принципу должен был играть в Первой лиге, но получил еще один шанс вернуться в элиту украинского футбола. "Металлист 1925 года" активно поработал на трансферном рынке и заслуженно считался фаворитом первого полуфинала.

В стартовом составе хозяев вышел только один новичок. Это 32-летний хавбек Евгений Банада. Виктор Скрипник из новичков доверил место в старте: Кравцу, Пасичу, Чурко.

Уже на первых минутах мяч дважды мог побывать в воротах Механива. Сначала Моура со штрафного попал в каркас ворот, а затем с нескольких метров Фримпонг не смог переиграть голкипера киевлян. Постепенно подопечным Первака удалось втянуть соперника в вязкий футбол. Однако и от гостей мы ожидали гораздо большего. Харьковчане много ошибались в переходных фазах. В позиционном футболе у ​​подопечных Скрипника мало что получалось.

Футболисты "Левого Берега" прогнозируемо играли от защиты и ожидали своего шанса. Как ни странно, но своего они дождались перед самым перерывом. Когут прострелил на дальнюю стойку, а Войцеховский хладнокровно переправил мяч в сетку – 1:0. Шокирующее завершение первого тайма, но гости сами в этом виноваты. Футболисты "Металлиста 1925" играли с позиции силы, но довести свои атаки до логического завершения не могли.

После перерыва Виталий Первак решил Когута и Синицу сменить флангами. Один из героев первого тайма Николай Когут перешел на правый фланг полузащиты. Гол в раздевалку добавил хозяевам уверенности в своих силах. А что же "Металлист 1925"? Харьковчане продолжали атаковать, но в их игре было много сумбура и ошибок. В начале второго тайма было много борьбы, а вот моментов не было. Следует отдать должное подопечным Первака, которые после неудачного начала матча играли надежно и организованно в защите.

Не было заметно за счет чего подопечные Скрипника могут спасти эту игру. Слишком прогнозируемо играли в заключительной трети поля харьковчане. Работы у Механива во второй половине встречи не было. Казалось, что отыграться гости уже не смогут, но они добились своего на 90+4. Кравец выиграл борьбу у Банады и хладнокровно переиграл голкипера - 1:1. Таким образом, финалист определялся в серии пенальти.

В серии одиннадцатиметровых победил "Левый Берег" – 5:4. Ари Моура попал в штангу, а киевляне все пенальти забили.

Плей-офф по УПЛ. Полуфинал

"Левый Берег" - "Металлист 1925" 1:1 (5:4, пен)

Голы: Войцеховский (45+1) - Кравец (90+4)

Предупреждения: Войцеховский (11), Дедух (33), Сидоров (76), Имереков (79)

"Левый Берег": Механив – Соколов, Самар (Сиднней, 90+5), Якымив, Дударенко, Дедух, Банада, М. Когут (И. Когут, 66), Войцеховский (Спиваков, 46), Синица (Галас, 66), Сухоручко (Колесник, 72)

"Металлист 1925": Мозиль – Капинус (Безуглый, 75), Имереков, Кравец, Моура, Борячук, Юрченко (Панченко, 75), Чурко, Е. Пасич, Гармаш (Когут, 63), Фримпонг (Сидоров, 64)