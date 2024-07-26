  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полуфинал за место в УПЛ. Левый Берег – Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Деньги не играют в футбол
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полуфинал за место в УПЛ. Левый Берег – Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Деньги не играют в футбол

Премьер-лига

Определился первый финалист

Полуфинал за место в УПЛ. Левый Берег – Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Деньги не играют в футбол

Фото: ФК Лівий Берег

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 26 июля, состоялся полуфинальный матч Турнира четырех за право играть в Украинской Премьер-лиге сезона-2024/2025 между "Левым Берегом" и харьковским "Металлистом 1925".

Киевляне уже имели возможность повыситься в классе, но не воспользовались. Подопечные Первака в двухматчевом противостоянии уступили "Оболони". Харьковский клуб в прошлом сезоне УПЛ занял последнее место и по спортивному принципу должен был играть в Первой лиге, но получил еще один шанс вернуться в элиту украинского футбола. "Металлист 1925 года" активно поработал на трансферном рынке и заслуженно считался фаворитом первого полуфинала.

В стартовом составе хозяев вышел только один новичок. Это 32-летний хавбек Евгений Банада. Виктор Скрипник из новичков доверил место в старте: Кравцу, Пасичу, Чурко.

Уже на первых минутах мяч дважды мог побывать в воротах Механива. Сначала Моура со штрафного попал в каркас ворот, а затем с нескольких метров Фримпонг не смог переиграть голкипера киевлян. Постепенно подопечным Первака удалось втянуть соперника в вязкий футбол. Однако и от гостей мы ожидали гораздо большего. Харьковчане много ошибались в переходных фазах. В позиционном футболе у ​​подопечных Скрипника мало что получалось.

Полуфинал за место в УПЛ. Левый Берег – Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Деньги не играют в футбол - изображение 1

Футболисты "Левого Берега" прогнозируемо играли от защиты и ожидали своего шанса. Как ни странно, но своего они дождались перед самым перерывом. Когут прострелил на дальнюю стойку, а Войцеховский хладнокровно переправил мяч в сетку – 1:0. Шокирующее завершение первого тайма, но гости сами в этом виноваты. Футболисты "Металлиста 1925" играли с позиции силы, но довести свои атаки до логического завершения не могли.

После перерыва Виталий Первак решил Когута и Синицу сменить флангами. Один из героев первого тайма Николай Когут перешел на правый фланг полузащиты. Гол в раздевалку добавил хозяевам уверенности в своих силах. А что же "Металлист 1925"? Харьковчане продолжали атаковать, но в их игре было много сумбура и ошибок. В начале второго тайма было много борьбы, а вот моментов не было. Следует отдать должное подопечным Первака, которые после неудачного начала матча играли надежно и организованно в защите.

Не было заметно за счет чего подопечные Скрипника могут спасти эту игру. Слишком прогнозируемо играли в заключительной трети поля харьковчане. Работы у Механива во второй половине встречи не было. Казалось, что отыграться гости уже не смогут, но они добились своего на 90+4. Кравец выиграл борьбу у Банады и хладнокровно переиграл голкипера - 1:1. Таким образом, финалист определялся в серии пенальти.

В серии одиннадцатиметровых победил "Левый Берег" – 5:4. Ари Моура попал в штангу, а киевляне все пенальти забили.

Плей-офф по УПЛ. Полуфинал

"Левый Берег" - "Металлист 1925" 1:1 (5:4, пен)

Голы: Войцеховский (45+1) - Кравец (90+4)

Предупреждения: Войцеховский (11), Дедух (33), Сидоров (76), Имереков (79)

"Левый Берег": Механив – Соколов, Самар (Сиднней, 90+5), Якымив, Дударенко, Дедух, Банада, М. Когут (И. Когут, 66), Войцеховский (Спиваков, 46), Синица (Галас, 66), Сухоручко (Колесник, 72)

"Металлист 1925": Мозиль – Капинус (Безуглый, 75), Имереков, Кравец, Моура, Борячук, Юрченко (Панченко, 75), Чурко, Е. Пасич, Гармаш (Когут, 63), Фримпонг (Сидоров, 64)

По теме
yellow-arrow
Эпицентр - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ
yellow-arrow
Виктор Скрипник подал в отставку с поста главного тренера Металлиста 1925
yellow-arrow
От полного фиаско Скрипника спас старый знакомый. ВИДЕО, как Кравец сравнял счет в матче с Левым берегом
Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
26.07.2024 в 18:05
Бог нє фраєр..
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 22
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
26.07.2024 в 18:05
Бог нє фраєр..
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
26.07.2024 в 18:04
вот и получили своё.сколько денег потратили на то чтобы этот "турнир"состоялся?и опять жидко обделались
Ответить
0
1
Romerik (YNWA)
26.07.2024 в 18:03
Це вам карма за назву і емблему перш за все) Харківські рагулі, які скопіпастили назву металіста і намалювали в пеінт емблему не заслуговують грати в вищій лізі. Про все інше, а особливо футбольне, краще промовчимо. Бажано їм застрягнути в першоліговій трясовині надовго
Ответить
1
1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
26.07.2024 в 17:55
Металобрухт-1925....
Ответить
2
1
жека-киев (биг виладж)
26.07.2024 в 17:51
Бог є! Справедливість існує!Дохтор сказав в морг = значить моргМиколайович тільки зря попозорився
Ответить
1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 17:48
ВІДСМОКТАЛИ КРИПТОШАХРАЇ !!!! Ау Пазік ! Аууу-у УАФ !!!
Ответить
3
1
avatar
Вarcelinius
26.07.2024 в 17:52
Не гуафкай здесь! Як би не Пазік, був би нашому хфутболу мідний тазік.
Ответить
0
2
oda1979 (Запорожье)
26.07.2024 в 17:46
Кривбасс и Великий Вернидуб смотрят на происходящее с нисхождением
Ответить
0
3
avatar
scorpius (Ck)
26.07.2024 в 18:01
из-за таких коментов как этот почти все форумчане смотрят на тебя как на местного клоуна
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
26.07.2024 в 18:01
угомонись долб.....б
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
26.07.2024 в 17:45
ЛБ --больше заслужил на победу а 1925 с таким составом обасрались
Ответить
5
1
JudgeDredd (Киев)
26.07.2024 в 17:43
Шкода, що Харків не матиме команди в Прем'єр-лізі, але..Ну очевидно, що вони неспроможні.
Ответить
1
2
avatar
Вarcelinius
26.07.2024 в 17:43
Левый Берег сегодня правый.
Ответить
2
2
oda1979 (Запорожье)
26.07.2024 в 17:46
У тебя вообще что нет, ни правого не левого
Ответить
1
1
avatar
Вarcelinius
26.07.2024 в 17:55
Вообще плохой? Снова одни мухоморы на завтрак давали?
 
1
1
Arsenals (Днепр)
26.07.2024 в 17:43
Сосать харьки☝️
Ответить
2
2
avatar
alex 66 (Кременчук)
26.07.2024 в 17:42
Ось так.. Піжони з М 1925 отримали люлей. ЛБ грав у футбол, очі горіли, щось хотіли, бо клуб писав свою футбольну історію , а М1925 маючи мотлох з усієї УПЛ піжонив, бо яка різниця ...спонсор є, зп буде, а де неважливо
Ответить
2
1
Серпень (Voznesensk)
26.07.2024 в 17:40
"Ха-ха-ха" - як казав мсьє Фантомас. Ну дуже "сміливе рішення"!!!
Ответить
2
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
26.07.2024 в 17:40
Придурки бл*ять!!!!
Ответить
1
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 17:55
Педик жужа в УПЛ хотів, на стадіоні без трусів він сидів. Ждав перемоги, бухла вже купив, та Лівий Берег жужика враз попустив !
Ответить
1
1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
26.07.2024 в 17:39
Скрипник после такого матча должен подать в отставку!!!!!!!!!!!!
Ответить
1
1
La Scala (Milano)
26.07.2024 в 17:39
Ответить
1
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости