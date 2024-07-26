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Оболонь забила пять голов в спарринге с Вересом

Премьер-лига
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Ещё одна неудачная контрольная игра для подопечных Шандрука

Оболонь забила пять голов в спарринге с Вересом

ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" одержал разгромную победу над „Вересом“ в товарищеском матче на своем стадионе.

Еще в первом тайме "пивовары" отправили 4 гола в ворота своего соперника. Единственные два гола ровенчане забили в концовке поединка.

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Контрольный матч. 26 июля, 11:00. Киев. Оболонь Арена

"Оболонь" Киев - "Верес“ Ровно 5:2 (4:0)

Голы: Осман 8, Груша 27, Бычек 33, 46, Тарануха 62 - Шарай 72, Вовченко 83

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Товарищеский матч Оболонь (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 16:17
шандрук розказує, що вони на правильному шляху... вже пропустили в контрольних матчах 78 м'ячів....
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 16:17
шандрук розказує, що вони на правильному шляху... вже пропустили в контрольних матчах 78 м'ячів....
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