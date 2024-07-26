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Оболонь забила пять голов в спарринге с Вересом
Ещё одна неудачная контрольная игра для подопечных Шандрука
ФК Оболонь
"Оболонь" одержал разгромную победу над „Вересом“ в товарищеском матче на своем стадионе.
Еще в первом тайме "пивовары" отправили 4 гола в ворота своего соперника. Единственные два гола ровенчане забили в концовке поединка.
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Контрольный матч. 26 июля, 11:00. Киев. Оболонь Арена
"Оболонь" Киев - "Верес“ Ровно 5:2 (4:0)
Голы: Осман 8, Груша 27, Бычек 33, 46, Тарануха 62 - Шарай 72, Вовченко 83
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Александр Бураков
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Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 16:17
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