Шок для фаворита. Левый берег вышел вперед в матче с МХ1925 в полуфинале турнира четырех. ВИДЕО

В столице продолжается полуфинальный матч "турнира четырех" за право сыграть в УПЛ-2024/25. Между собой соревнуются "Левый берег" и "Металлист 1925".

Первый тайм поединка закончился шоком для болельщиков харьковчан – "Металлист 1925" пропустил. Быстрая контратака завершилась трехходовкой и точным ударом Войцеховского.

Отметим, что сейчас идет второй тайм, счет – 1:0 в пользу "Левого берега". Во втором полуфинале сыграют "Эпицентр" и "Минай".