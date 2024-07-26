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Шок для фаворита. Левый берег вышел вперед в матче с МХ1925 в полуфинале турнира четырех. ВИДЕО

Премьер-лига

Неожиданное развитие событий

Шок для фаворита. Левый берег вышел вперед в матче с МХ1925 в полуфинале турнира четырех. ВИДЕО

Фото - УПЛ / Автор - невідомий

Новина українською

В столице продолжается полуфинальный матч "турнира четырех" за право сыграть в УПЛ-2024/25. Между собой соревнуются "Левый берег" и "Металлист 1925".

Первый тайм поединка закончился шоком для болельщиков харьковчан – "Металлист 1925" пропустил. Быстрая контратака завершилась трехходовкой и точным ударом Войцеховского.

Отметим, что сейчас идет второй тайм, счет – 1:0 в пользу "Левого берега". Во втором полуфинале сыграют "Эпицентр" и "Минай".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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karpatyukr (Львів)
26.07.2024 в 17:11
Вперед Лівий Берег.
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Комментарии 1
karpatyukr (Львів)
26.07.2024 в 17:11
Вперед Лівий Берег.
Ответить
0
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