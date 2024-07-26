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Второй полуфинал турнира четырёх. Стартовые составы команд на матч Эпицентр - Минай

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Второй полуфинал турнира четырёх. Стартовые составы команд на матч Эпицентр - Минай

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 июля, в первом полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" сойдутся киевский "Эпицентр" и "Минай".

Начнётся игра в 18:00. Стали известны стартовые составы команд.

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"Эпицентр": Чернобай, Мороз, Крыстин Владислав, Крыстин Станислав, Жмуйда, Липовуз, Беженар, Миронюк, Запорожец, Процив, Кравчук

Запасные: Бушняк, Равлик, Савчук, Павлученко, Полюлях, Григоращук, Климец, Бендера

"Минай": Бандура, Чуев, Прокопчук, Дмитрук, Дворовенко, Прихна, Матюшенко, Кораблин, Гуничов, Воробчак, Вакула

Запасные: Росул, Кысиль, Скиба, Шалфеев, Ременяк, Тищук, Рязанцев, Рожко, Демиденко

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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