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Второй полуфинал турнира четырёх. Стартовые составы команд на матч Эпицентр - Минай
Битва за УПЛ
Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен
Сегодня, 26 июля, в первом полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" сойдутся киевский "Эпицентр" и "Минай".
Начнётся игра в 18:00. Стали известны стартовые составы команд.
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"Эпицентр": Чернобай, Мороз, Крыстин Владислав, Крыстин Станислав, Жмуйда, Липовуз, Беженар, Миронюк, Запорожец, Процив, Кравчук
Запасные: Бушняк, Равлик, Савчук, Павлученко, Полюлях, Григоращук, Климец, Бендера
"Минай": Бандура, Чуев, Прокопчук, Дмитрук, Дворовенко, Прихна, Матюшенко, Кораблин, Гуничов, Воробчак, Вакула
Запасные: Росул, Кысиль, Скиба, Шалфеев, Ременяк, Тищук, Рязанцев, Рожко, Демиденко
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