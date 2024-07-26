От полного фиаско Скрипника спас старый знакомый. ВИДЕО, как Кравец сравнял счет в матче с Левым берегом

В столице продолжается матч полуфинала "турнира четырех" за право сыграть в УПЛ -2024/25. В конце первого тайма "Левый берег" открыл счет и очень долго держал победные цифры на табло.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Но не удержал. На последней игровой минуте забил Василий Кравец, который играл со Скрипником за "Ворсклу", а сейчас перешел под его руководство в "Металлист 1925".

Игровое время так и закончилось – 1:1. После этого матч перешел в серию пенальти.