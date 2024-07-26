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От полного фиаско Скрипника спас старый знакомый. ВИДЕО, как Кравец сравнял счет в матче с Левым берегом

Премьер-лига

Металлист 1925 перевел матч в серию пенальти

От полного фиаско Скрипника спас старый знакомый. ВИДЕО, как Кравец сравнял счет в матче с Левым берегом

Фото: ФК Металіст 1925

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В столице продолжается матч полуфинала "турнира четырех" за право сыграть в УПЛ -2024/25. В конце первого тайма "Левый берег" открыл счет и очень долго держал победные цифры на табло.

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Но не удержал. На последней игровой минуте забил Василий Кравец, который играл со Скрипником за "Ворсклу", а сейчас перешел под его руководство в "Металлист 1925".

Игровое время так и закончилось – 1:1. После этого матч перешел в серию пенальти.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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