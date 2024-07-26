С роковым промахом бразильца. ВИДЕО серии пенальти матча МХ1925 - Левый берег, после которой Скрипник подал в отставку

В Киевской области состоялся первый полуфинальный матч "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в Премьер-лиге сезона 2024/25. Встречались между собой "Левый берег" и "Металлист 1925".

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Игровое время противостояния закончилось со счетом 1:1, по регламенту выяснение отношений сразу переместилось в серию пенальти. И она оказалась крайне драматичной. "Левый берег" реализовал все свои удары, а МХ1925 в лице бразильца Ари Моуры промахнулся в пятой попытке. 5:4.

Смотрите видео серии пенальти.

Отметим, что во втором полуфинале играют между собой "Эпицентр" и "Минай". Победитель этого матча разыграю путевку в УПЛ с "Левым берегом".