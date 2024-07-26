Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С роковым промахом бразильца. ВИДЕО серии пенальти матча МХ1925 - Левый берег, после которой Скрипник подал в отставку
Драма для харьковской команды
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В Киевской области состоялся первый полуфинальный матч "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в Премьер-лиге сезона 2024/25. Встречались между собой "Левый берег" и "Металлист 1925".
Игровое время противостояния закончилось со счетом 1:1, по регламенту выяснение отношений сразу переместилось в серию пенальти. И она оказалась крайне драматичной. "Левый берег" реализовал все свои удары, а МХ1925 в лице бразильца Ари Моуры промахнулся в пятой попытке. 5:4.
Смотрите видео серии пенальти.
Отметим, что во втором полуфинале играют между собой "Эпицентр" и "Минай". Победитель этого матча разыграю путевку в УПЛ с "Левым берегом".
Популярное сейчас
- Левый Берег – Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ
- Носов: Впервые за историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение
- Неудачный день для украинского футбола, Довбик выбирает новый клуб, а Кривбасс с новым защитником. Главные новости за 25 июля
- Григорчук переманил в Азербайджан одного из лидеров Черноморца
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Комментарии 1