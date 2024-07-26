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С роковым промахом бразильца. ВИДЕО серии пенальти матча МХ1925 - Левый берег, после которой Скрипник подал в отставку

Премьер-лига
Обновлено

Драма для харьковской команды

С роковым промахом бразильца. ВИДЕО серии пенальти матча МХ1925 - Левый берег, после которой Скрипник подал в отставку

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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В Киевской области состоялся первый полуфинальный матч "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в Премьер-лиге сезона 2024/25. Встречались между собой "Левый берег" и "Металлист 1925".

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Игровое время противостояния закончилось со счетом 1:1, по регламенту выяснение отношений сразу переместилось в серию пенальти. И она оказалась крайне драматичной. "Левый берег" реализовал все свои удары, а МХ1925 в лице бразильца Ари Моуры промахнулся в пятой попытке. 5:4.

Смотрите видео серии пенальти.

Отметим, что во втором полуфинале играют между собой "Эпицентр" и "Минай". Победитель этого матча разыграю путевку в УПЛ с "Левым берегом".

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Виктор Скрипник Металлист 1925 (Харьков) Левый берег (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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karpatyukr (Львів)
26.07.2024 в 18:14
Ура, ура, ура. Є справедливість. Тепер ще би Епіцентр виграв.
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Комментарии 1
karpatyukr (Львів)
26.07.2024 в 18:14
Ура, ура, ура. Є справедливість. Тепер ще би Епіцентр виграв.
Ответить
0
0

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