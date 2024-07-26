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Битва за УПЛ. Эпицентр и Минай обменялись голами в первом тайме

Премьер-лига
Обновлено

Команды продолжают борьбу

Битва за УПЛ. Эпицентр и Минай обменялись голами в первом тайме

fcminaj.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 июля, во втором полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" играют "Эпицентр" и "Минай".

Поединок команды начали довольно активно.

На 12-й минуте встречи "Эпицентр" открыл счет - Мороз вывел Миронюка 1 на 1 с защитником, Николай эффектно убрал со своего пути оппонента и расстрелял голкипера.

Впрочем, "Минай" отыгрался довольно быстро - Влад Вакула расшатал защитника на углу штрафной площадки и практически с места попал под ближнюю стойку - мяч от штанги залетел в ворота.

1:1 у нас в матче к 19-й минуте.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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