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Битва за УПЛ. Эпицентр и Минай обменялись голами в первом тайме
Команды продолжают борьбу
fcminaj.com
Сегодня, 26 июля, во втором полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" играют "Эпицентр" и "Минай".
Поединок команды начали довольно активно.
На 12-й минуте встречи "Эпицентр" открыл счет - Мороз вывел Миронюка 1 на 1 с защитником, Николай эффектно убрал со своего пути оппонента и расстрелял голкипера.
Впрочем, "Минай" отыгрался довольно быстро - Влад Вакула расшатал защитника на углу штрафной площадки и практически с места попал под ближнюю стойку - мяч от штанги залетел в ворота.
1:1 у нас в матче к 19-й минуте.
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