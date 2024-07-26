Полуфинал за место в УПЛ. Эпицентр - Минай 3:3 (серия пенальти 3:5). Удача на стороне закарпатцев

Что-то среднее по уровню между УПЛ и Первой лигой мы увидели в Ровно. Но приятно, что несмотря на огромное давление результата, команды откровенно не "сушили" игру и действовали открыто.

Да, качественным наполнением коллективы особо не могли похвастаться, однако именно в контексте яркости и динамики футболисты не разочаровали. Нейтральному болельщику за этим действом на арене «Авангард» было интересно наблюдать, это точно. При этом, что на самом деле является достаточно редким явлением в нашем футболе, сразу с обеих сторон прослеживался тренерский почерк. Особенно, это касается «Эпицентра» - каменчане, несмотря ни на что, пытались придерживаться парадигмы контроля мяча.

С самых первых минут подопечные Сергея Нагорняка и Желько Любеновича задали высокий темп и шли вперед. И закономерно, что ввиду активной и открытой игры, забитые мячи не заставили себя долго ждать. Первыми счет, как и положено номинальным хозяевам, открыла именно команда из Каменца-Подольского. Мороз спокойно, без какого-либо сопротивление со стороны игроков "Миная", прошел центр поля и разрезал полузащиту соперника, а Миронюк разобрался на замахе и отправил кожаного в дальний угол ворот Бандуры.

Закарпатцы не стали тянуть со своим ответом. Вакула подобрал мяч на границе штрафной площадки и хитро пробил в противоход Чернобаю. Вратарь "Эпицентра" не был готов к этому удару - 1:1. После этого игра была достаточно равной, хотя статистически преобладал именно "Эпицентр". Как по проценту владения, так и по моментам.

Под занавес первой половины убойная возможность была у того же Вакулы, но "одноногость" подвела Владислава. Вингер "Миная" опередил вратаря, однако уже вышеупомянутый Мороз в подкате успел помешать игроку закарпатской команды.

Во втором тайме коллективы также не сбавили темп и продолжили атаковать. Такой открытый сценарий игры порождал достаточно большое количество брака. Так и произошло в эпизоде со вторым голом "Миная". Чернобай далеко вышел из ворот, а Липовуз под давлением проиграл борьбу Прихне, который отправил мяч в пустые ворота. Едва прошло 10 минут, как уже "Эпицентр" отыгрался и установил паритет на табло. Кристин подал с левого фланга, а вышедший на замену за несколько минут до этого Бендера ударом головой сравнял счет.

И опять же, очередной забитый мяч долго ждать не пришлось. "Эпицентр" воспользовался определенной усталостью "лисиц", перехватил инициативу и вышел вперед. Примечательно, что взятие ворот снова пришло именно после верховой подачи.

Казалось, ну все, камбэк и идеальная драматургия. Не тут то было, самый огонь команды припасли на самую концовку. Сначала, автор первого гола в составе "Эпицентра" Миронюк прямой ногой влетел в Кораблина и увидел перед собой красный свет. Чем и воспользовались закарпатцы. Тот же Кораблин подал, Ременяк - замкнул. 3:3!

Ну а на десерт, представители Первой лиги подготовили для зрителей серию пенальти. "Лисицы" реализовали все свои удары, а со стороны команды Сергея Нагорняка промахнулся Равлик, попав в стойку.

"Минай" выходит в финал мини-турнира четырех. Команды подарили зрителям замечательное футбольное шоу. Качества было мало, но зрелища хватало. "Эпицентр" действовал более содержательнее, однако удача была на стороне подопечных сербского наставника.

Полуфинал плей-офф за место в УПЛ

Пятница, 26-е июля

Ровно, стадион "Авангард"

"Эпицентр" - "Минай" 3:3

Голы: Миронюк 12, Бендера 67, Кравчук 77 - Вакула 19, Прихна 57, Ременяк 88.

Серия пенальти: Демиденко 0:1, Запорожец 1:1, Ременяк 1:2, Равлик (стойка), Дмитрук 1:3, Кравчук 2:3, Кораблин 2:4, Климец 3:4, Кисиль 3:5.

"Эпицентр": Чернобай - Жмуйда (Савчук 86), В. Кристин (Климец 90+8), Мороз, С. Кристин - Миронюк, Липовуз (Равлик 62), Беженар (Полюлях 87) - Процив (Бендера 62), Кравчук, Запорожец.

Запасные: Бушняк, Савчук, Равлик, Павлученко, Полюлях, Григоращук, Климец, Бендера.

Главный тренер: Сергей Нагорняк.

"Минай": Бандура - Дмитрук, Чуев, Прокопчук, Дворовенко (Кисиль 68) - Прихна, Кораблин, Матюшенко (Скиба 80) - Воробчак (Ременяк 46), Гуничев (Шалфеев 59), Вакула (Демиденко 80).

Запасные: Росул, Кисель, Скиба, Шалфеев, Ременяк, Тищук, Рязанцев, Рожко, Демиденко.

Главный тренер: Желько Любенович.

Предупреждения: Беженара 51, Кристин 70.

Удаление: Миронюк 85.

Арбитр: Коваленко Андрей.