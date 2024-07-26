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Предпоследний спарринг на сборах. Стартовый состав Шахтера на матч против Динамо Загреб

Премьер-лига
Обновлено

Шахтер против Динамо - это всегда интересно. Пусть даже и против загребского

Предпоследний спарринг на сборах. Стартовый состав Шахтера на матч против Динамо Загреб

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 июля, "Шахтер" проведет свой предпоследний спарринг на летних сборах.

"Горняки" в Загребе проведут поединок против местного "Динамо".

Матч начнется в 20:00, и уже известны стартовый состав команды Пушича на поединок.

"Шахтер": Твардовский, Винисиус, Грам, Франьич, Педро Энрике, Назарина, Педриньо, Глущенко, Швед, Невертон, Эгиналду.

Запасные: Пузанков, Кравец, Гочолеишвили, Фарина, Лацабидзе

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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