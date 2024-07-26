Уже 2:2. Минай и Эпицентр и после перерыва обменялись голами. ВИДЕО

Сегодня, 26 июля, во втором полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" играют "Эпицентр" и "Минай". Поединок команды начали довольно активно, обмінявшись голами уже к 17-й минуте.

А во втором тайме "Минай" вышел вперед. На 58-й минуте кипер и защитник "Эпицентра" "привезли" момент, неудачно разыграв мяч, Прихна запрессинговал соперника, отобрал "круглого" и переправил его в сетку.

Впрочем, радовались закрапатцы недолго – уже через 10 минут «Эпецентр» отыгрался. Бендера, который только вышел на замену, после навеса с фланга вколотил головой мяч в сетку.

2:2, интрига к 70-й минуте матча наростает.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.