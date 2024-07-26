  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Уже 2:2. Минай и Эпицентр и после перерыва обменялись голами. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже 2:2. Минай и Эпицентр и после перерыва обменялись голами. ВИДЕО

Премьер-лига

Интрига в матче наростает

Уже 2:2. Минай и Эпицентр и после перерыва обменялись голами. ВИДЕО

fcminaj.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 июля, во втором полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" играют "Эпицентр" и "Минай". Поединок команды начали довольно активно, обмінявшись голами уже к 17-й минуте.

А во втором тайме "Минай" вышел вперед. На 58-й минуте кипер и защитник "Эпицентра" "привезли" момент, неудачно разыграв мяч, Прихна запрессинговал соперника, отобрал "круглого" и переправил его в сетку.

Впрочем, радовались закрапатцы недолго – уже через 10 минут «Эпецентр» отыгрался. Бендера, который только вышел на замену, после навеса с фланга вколотил головой мяч в сетку.

2:2, интрига к 70-й минуте матча наростает.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Шахтер - Динамо Загреб. Текстовая трансляция контрольного матча
yellow-arrow
Предпоследний спарринг на сборах. Стартовый состав Шахтера на матч против Динамо Загреб
yellow-arrow
Последний харьковский матч Скрипника? Левый Берег - Металлист 1925 1:1 (5:4, пен). Видео голов и обзор матча
ФК Минай Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
26.07.2024 в 19:36
Ишчо одни пенальки? )
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
26.07.2024 в 19:36
Ишчо одни пенальки? )
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости