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3:3. Минай в концовке сравнял счет в матче с Эпицентром. Дело идет к серии пенальти. ВИДЕО
Матч с отличной интригой
instagram.com/minaj_footballclub
Сегодня, 26 июля, во втором полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" играют "Эпицентр" и "Минай". Поединок команды начали довольно активно, обменявшись голами уже к 17-й минуте.
Во втором тайме "Минай" вышел вперед, но "Эпицентр" быстро отыгрался.
А в концовке матча команды снова обменялись голами, забив похожие голы: Кравчук головой за "Эпицентр", а за "Минай" отличился Ременяк.
В случае с последним голом судья долго слушал ВАР, но взятие ворот все-таки засчитал.
Играть осталось компенсированные 6 минут, дело идет к серии пенальти.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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