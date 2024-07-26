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3:3. Минай в концовке сравнял счет в матче с Эпицентром. Дело идет к серии пенальти. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Матч с отличной интригой

3:3. Минай в концовке сравнял счет в матче с Эпицентром. Дело идет к серии пенальти. ВИДЕО

instagram.com/minaj_footballclub

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 июля, во втором полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" играют "Эпицентр" и "Минай". Поединок команды начали довольно активно, обменявшись голами уже к 17-й минуте.

Во втором тайме "Минай" вышел вперед, но "Эпицентр" быстро отыгрался.

А в концовке матча команды снова обменялись голами, забив похожие голы: Кравчук головой за "Эпицентр", а за "Минай" отличился Ременяк.

В случае с последним голом судья долго слушал ВАР, но взятие ворот все-таки засчитал.

Играть осталось компенсированные 6 минут, дело идет к серии пенальти.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
26.07.2024 в 19:59
Пофіг. Команди на 2-3 роки. В єврокубках обсираються, як вчора Полісся. А потім підводять країну як Дніпро-1, якому дали тех.поразку, з-за того, що власник - пдрс і жлоб.
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Комментарии 2
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
26.07.2024 в 19:59
Пофіг. Команди на 2-3 роки. В єврокубках обсираються, як вчора Полісся. А потім підводять країну як Дніпро-1, якому дали тех.поразку, з-за того, що власник - пдрс і жлоб.
Ответить
2
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
26.07.2024 в 20:23
дивись краще синхронне плавання для чоловіків... тобі більше підходить...
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