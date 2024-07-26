3:3. Минай в концовке сравнял счет в матче с Эпицентром. Дело идет к серии пенальти. ВИДЕО

Сегодня, 26 июля, во втором полуфинальном поединке в рамках "турнира четырёх" играют "Эпицентр" и "Минай". Поединок команды начали довольно активно, обменявшись голами уже к 17-й минуте.

Во втором тайме "Минай" вышел вперед, но "Эпицентр" быстро отыгрался.

А в концовке матча команды снова обменялись голами, забив похожие голы: Кравчук головой за "Эпицентр", а за "Минай" отличился Ременяк.

В случае с последним голом судья долго слушал ВАР, но взятие ворот все-таки засчитал.

Играть осталось компенсированные 6 минут, дело идет к серии пенальти.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.