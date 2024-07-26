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И тут все решил один промах. ВИДЕО серии пенальти матча Эпицентр - Минай 3:5
Закарпатцы сыграют в финале с Левым берегом
фото - ФК Минай / автор невідомий
Состоялся второй полуфинал "финала четырех" за право сыграть в Премьер-лиге 2024/25. В Ровно встречались "Эпицентр" и "Минай".
В игровое время команды забили шесть голов, расписав ничью 3:3. Поэтому победителя соперники выясняли в серии пенальти. "Минай" реализовал все свои удары, а у "Эпицентра" был один промах – в штангу пробил Равлик.
Как это было – смотрите в видео.
Отметим, что "Минай" за право сыграть в УПЛ поспорит с "Левым берегом". Матч состоится 30-го июля.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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