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УПЛ назвала стадион, на котором состоится "финал четырех"
Минай и Левый Берег поспорят за путевку в УПЛ
фото - НК "Верес" Рівне
В пятницу, 26 июля, состоялись полуфинальные матчи "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в УПЛ.
В первом поединке "Левый Берег" в серии пенальти обыграл "Металлист 1925" 1:1 (5:4, пен).
Во втором, также в серии пенальти,
Как сообщает УПЛ, финал "турнира четырех" за право играть в УПЛ между "Левым Берегом" и "Минаем" состоится 30 июля в Ровно на стадионе "Авангард". Начало - в 18:00.
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Прямая трансляция будет доступна на "УПЛ ТБ" и ютуб-канале "УПЛ ТБ".
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