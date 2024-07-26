УПЛ назвала стадион, на котором состоится "финал четырех"

В пятницу, 26 июля, состоялись полуфинальные матчи "турнира четырех" за право заменить "Днепр-1" в УПЛ.

В первом поединке "Левый Берег" в серии пенальти обыграл "Металлист 1925" 1:1 (5:4, пен).

Во втором, также в серии пенальти, "Минай" одолел "Эпицентр" 3:3 (серия пенальти 3:5) .

Как сообщает УПЛ, финал "турнира четырех" за право играть в УПЛ между "Левым Берегом" и "Минаем" состоится 30 июля в Ровно на стадионе "Авангард". Начало - в 18:00.

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