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Тренер Левого Берега: Отрабатывали пенальти, ежедневно готовились
Левый Берег в полуфинале турнира четырех в серии пенальти одолел Металлист 1925
fclb.com.u
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак проанализировал игру своей команды в полуфинале " турнира четырех" за место в УПЛ.
– Уже несколько успокоился после нервного противостояния. Наша команда выстрадала победу. В функциональном плане ощущались проблемы, но мы этого ожидали, ведь это дебютный официальный матч после межсезонья. От игры к игре в этом аспекте будем прибавлять.
После матча поздравил ребят с победой. В раздевалку вошел президент и тоже поздравил всю команду. Спасибо ребятам за характер и терпение.
– Что произошло в моменте с пропущенным голом? По вашему мнению, там было нарушение?
– Еще не успел просмотреть этот эпизод в повторе. Когда у тебя хорошее настроение, то не хочется огорчаться пропущенному мячу. Безусловно, разберем этот эпизод и проанализируем ошибки. Футболисты сказали, что Кравец толкнул в спину Банаду, но не могу это подтвердить или опровергнуть.
– Ожидали, что все может завершиться серией пенальти?
– Мы в тренировочном процессе отрабатывали одиннадцатиметровые. Только за день до матча сделали паузу, а так ежедневно готовились. Должны быть готовы ко всему.
– После игры футболисты вашей команды говорят, что лучше в финале играть с "Минаем". Что скажете по этому поводу?
– Я об этом пока вообще не думаю. Посмотрю второй полуфинал и сделаю выводы. Не будем забегать вперед. Прежде всего, важно восстановиться и проявить свои лучшие качества в финале.
– Сделали какие-то выводы по противостоянию с "Оболонью", когда не удалось повыситься в классе?
– Безусловно, мы тщательно проанализировали эти матчи и поняли над чем нам, прежде всего, стоит работать. Разбирали игру "Металлиста 1925", ведь в такой формации никто не играет в УПЛ. Считаю, что опыт неудачи с "Оболонью" помог нам сегодня. Ребята прогрессируют и это не может не радовать. Нам еще нужно усиление, и мы над этим работаем. Если не сможем никого пригласить, будем играть этим составом. У нас хорошая команда, которая способна добиваться результата.
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