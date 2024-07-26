Любенович: Минай продолжает играть так, как играл весной – шокировать всех игрой и результатами

Главный тренер "Миная" Желько Любенович подвел итог матча полуфинала "турнира четырех" за выход в УПЛ, в котором команда снова выиграла в серии пенальти у "Эпицентра" 3:3 (5:3 пен.).

"Спасибо команде за победу. Ребята это заслужили, потому что много работали на сборах, хотя мы находились под давлением и не знали, в какой лиге будем играть. Мы продолжаем играть так, как играли весной – шокировать всех нашей игрой и результатами. Это не слишком спокойно для фанов и меня, но команда добивается побед.

Соперник по финалу очень хороший – "Левый берег" заслужил выход в решающий матч. Где будет финал? Пока не знаем, где матч, но надеемся, что ближе, чем Ровно, потому что много сил на дорогу потратили. Надеемся, может, Львов, если соперник согласится", - сказал Любенович.