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Любенович: Минай продолжает играть так, как играл весной – шокировать всех игрой и результатами

Премьер-лига
Обновлено

Минай вышел в финал турнира четырех

Любенович: Минай продолжает играть так, как играл весной – шокировать всех игрой и результатами

Фото: Дніпро-1

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович подвел итог матча полуфинала "турнира четырех" за выход в УПЛ, в котором команда снова выиграла в серии пенальти у "Эпицентра" 3:3 (5:3 пен.).

Читайте такжеШикарная интрига в битве за элиту. Эпицентр - Минай 3:3 (3:5 пен.). Видео голов и обзор матча

"Спасибо команде за победу. Ребята это заслужили, потому что много работали на сборах, хотя мы находились под давлением и не знали, в какой лиге будем играть. Мы продолжаем играть так, как играли весной – шокировать всех нашей игрой и результатами. Это не слишком спокойно для фанов и меня, но команда добивается побед.

Соперник по финалу очень хороший – "Левый берег" заслужил выход в решающий матч. Где будет финал? Пока не знаем, где матч, но надеемся, что ближе, чем Ровно, потому что много сил на дорогу потратили. Надеемся, может, Львов, если соперник согласится", - сказал Любенович.

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Желько Любенович ФК Минай Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.07.2024 в 00:03
Минай, играй, нешахтеров и ментов сминай!
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
27.07.2024 в 00:03
Минай, играй, нешахтеров и ментов сминай!
Ответить
0
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