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Любенович: Минай продолжает играть так, как играл весной – шокировать всех игрой и результатами
Минай вышел в финал турнира четырех
Фото: Дніпро-1
Главный тренер "Миная" Желько Любенович подвел итог матча полуфинала "турнира четырех" за выход в УПЛ, в котором команда снова выиграла в серии пенальти у "Эпицентра" 3:3 (5:3 пен.).
"Спасибо команде за победу. Ребята это заслужили, потому что много работали на сборах, хотя мы находились под давлением и не знали, в какой лиге будем играть. Мы продолжаем играть так, как играли весной – шокировать всех нашей игрой и результатами. Это не слишком спокойно для фанов и меня, но команда добивается побед.
Соперник по финалу очень хороший – "Левый берег" заслужил выход в решающий матч. Где будет финал? Пока не знаем, где матч, но надеемся, что ближе, чем Ровно, потому что много сил на дорогу потратили. Надеемся, может, Львов, если соперник согласится", - сказал Любенович.
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