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Защитник Миная: Нашу команду не очень-то хотят видеть в УПЛ. Выдумывают всякие турниры...

Премьер-лига
Обновлено

Закарпатский коллектив будет бороться за сохранение прописки в элите

Защитник Миная: Нашу команду не очень-то хотят видеть в УПЛ. Выдумывают всякие турниры...

Фото - Минай

Новина українською

Ярослав Кисиль забил решающий пенальти в послематчевой серии. Футболист считает, что "Минаю" стараются помешать всеми способами вернуться в элиту.

“Радуюсь, что забил решающий пенальти и вывел команду в финал. Будем продолжать свою работу, несмотря на то, что нашу команду не очень хотят видеть в УПЛ. Выдумывают всякие турниры...

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В финале мы будем сражаться за наш закарпатский футбол и нашего президента. Он очень нервничал, когда услышал это решение о турнире. "Минай" будет бороться до конца”, – сказал игрок.

21-летний спортсмен в феврале покинул "Зарю" и присоединился к команде Любеновича. На его счету 12 поединков.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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