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Защитник Миная: Нашу команду не очень-то хотят видеть в УПЛ. Выдумывают всякие турниры...
Закарпатский коллектив будет бороться за сохранение прописки в элите
Фото - Минай
Ярослав Кисиль забил решающий пенальти в послематчевой серии. Футболист считает, что "Минаю" стараются помешать всеми способами вернуться в элиту.
“Радуюсь, что забил решающий пенальти и вывел команду в финал. Будем продолжать свою работу, несмотря на то, что нашу команду не очень хотят видеть в УПЛ. Выдумывают всякие турниры...
В финале мы будем сражаться за наш закарпатский футбол и нашего президента. Он очень нервничал, когда услышал это решение о турнире. "Минай" будет бороться до конца”, – сказал игрок.
21-летний спортсмен в феврале покинул "Зарю" и присоединился к команде Любеновича. На его счету 12 поединков.
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