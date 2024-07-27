Защитник Миная: Нашу команду не очень-то хотят видеть в УПЛ. Выдумывают всякие турниры...

Ярослав Кисиль забил решающий пенальти в послематчевой серии. Футболист считает, что "Минаю" стараются помешать всеми способами вернуться в элиту.

“Радуюсь, что забил решающий пенальти и вывел команду в финал. Будем продолжать свою работу, несмотря на то, что нашу команду не очень хотят видеть в УПЛ. Выдумывают всякие турниры...

В финале мы будем сражаться за наш закарпатский футбол и нашего президента. Он очень нервничал, когда услышал это решение о турнире. "Минай" будет бороться до конца”, – сказал игрок.

21-летний спортсмен в феврале покинул "Зарю" и присоединился к команде Любеновича. На его счету 12 поединков.