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Черноморец нацелился на игроков Шахтера

Премьер-лига

Хотят взять в аренду нескольких игроков донецкого клуба

Черноморец нацелился на игроков Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

"Черноморец" может взять в аренду нескольких игроков "Шахтера". Об этом сообщает ТаТоТаке.

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По имеющейся информации, одесский клуб возьмет в аренду левоногого центрального защитника Романа Савченко, а также в шорт-листе "Черноморца" Иван Петряк, молодой центрбек Даниил Удод и опорный хавбек Михаил Хромей. Отмечается, что Удод и Савченко могут сыграть в амплуа крайних защитников.

Напомним, Роман Савченко играл в аренде в "Александрии", провел 14 матчей в УПЛ, без забитых голов. Иван Петряк полгода провел на правах аренды в "Полесье". За это время он принял участие в 8 матчах без результативных действий. Даниил Удод сыграл в 8 матчах без результативных действий, а Хромей сыграл два матча на правах аренды во львовских «Карпатах».

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Иван Петряк Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Михаил Удод Михаил Хромей Роман Савченко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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