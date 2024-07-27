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Черноморец нацелился на игроков Шахтера
Хотят взять в аренду нескольких игроков донецкого клуба
shakhtar.com
"Черноморец" может взять в аренду нескольких игроков "Шахтера". Об этом сообщает ТаТоТаке.
По имеющейся информации, одесский клуб возьмет в аренду левоногого центрального защитника Романа Савченко, а также в шорт-листе "Черноморца" Иван Петряк, молодой центрбек Даниил Удод и опорный хавбек Михаил Хромей. Отмечается, что Удод и Савченко могут сыграть в амплуа крайних защитников.
Напомним, Роман Савченко играл в аренде в "Александрии", провел 14 матчей в УПЛ, без забитых голов. Иван Петряк полгода провел на правах аренды в "Полесье". За это время он принял участие в 8 матчах без результативных действий. Даниил Удод сыграл в 8 матчах без результативных действий, а Хромей сыграл два матча на правах аренды во львовских «Карпатах».
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