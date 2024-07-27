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Президент Металлиста 1925 отреагировал на поражение в турнире четырех: Крутые эмоции

Премьер-лига
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Смирился с поражением

Президент Металлиста 1925 отреагировал на поражение в турнире четырех: Крутые эмоции

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Вчера, 26 июля, прошел полуфинал Турнира четырех за путевку в УПЛ. Харьковский "Металлист 1925" смог избежать поражения в основное время, забив гол на четвертой компенсированной минуте игры, но в серии послематчевых пенальти проиграл 4-5.

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Президент "Металлиста 1925" Владимир Носов отреагировал на поражение команды клуба от "Левого Берега".

"Это и есть спортивный принцип. "Левый Берег" молодцы. Спасибо за такие крутые эмоции", — написал Носов в сторис Instagram.

Напомним, по результатам матчей определились финалисты турнира, а именно "Левый Берег" и "Минай". Матч состоится 30 июля на стадионе "Авангард".

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Металлист 1925 (Харьков) Владимир Носов
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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