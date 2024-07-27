Варакута – о поиске нового клуба: Варианты есть как в Украине, так и за рубежом

Голкипер Даниил Варакута поделился мыслями относительно своего будущего.

Как вы сейчас? Где находитесь, чем занимаетесь?

Сейчас в Одессе, поддерживаю свое физическое состояние во время межсезонья.

Как так получилось, что не продлили контракт с "Черноморцем", не сошлись по условиям?

Сейчас ведутся переговоры на уровне руководства. Потенциально могу продолжить выступления за "Черноморец".

Какие у вас сейчас варианты продолжения карьеры, в каких клубах были на просмотрах?

Параллельно, кроме "Черноморца" продолжаются переговоры с другими клубами. Назвать их не могу, но варианты есть как в Украине, так и за рубежом.

Что думаете о будущем "Черноморца"?

Не хочу, да и не люблю, что-то прогнозировать. Могу лишь сказать, что желаю родному клубу только позитива во всех аспектах.