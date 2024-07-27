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Варакута – о поиске нового клуба: Варианты есть как в Украине, так и за рубежом

Премьер-лига

Рассказал почему не продлил контракт с одесситами

Варакута – о поиске нового клуба: Варианты есть как в Украине, так и за рубежом

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Голкипер Даниил Варакута поделился мыслями относительно своего будущего.

Как вы сейчас? Где находитесь, чем занимаетесь?

Сейчас в Одессе, поддерживаю свое физическое состояние во время межсезонья.

Как так получилось, что не продлили контракт с "Черноморцем", не сошлись по условиям?

Сейчас ведутся переговоры на уровне руководства. Потенциально могу продолжить выступления за "Черноморец".

Какие у вас сейчас варианты продолжения карьеры, в каких клубах были на просмотрах?

Параллельно, кроме "Черноморца" продолжаются переговоры с другими клубами. Назвать их не могу, но варианты есть как в Украине, так и за рубежом.

Что думаете о будущем "Черноморца"?

Не хочу, да и не люблю, что-то прогнозировать. Могу лишь сказать, что желаю родному клубу только позитива во всех аспектах.

Напомним, воспитанник "Черноморца" этим летом расстался с родным клубом и сейчас находится без команды. За прошлый сезон 22-летний голкипер принял участие в 27 матчах, в которых пропустил 44 мяча и пять раз оставил ворота "сухими".

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Черноморец (Одесса) Даниил Варакута
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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