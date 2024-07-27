Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Варакута – о поиске нового клуба: Варианты есть как в Украине, так и за рубежом
Рассказал почему не продлил контракт с одесситами
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Голкипер Даниил Варакута поделился мыслями относительно своего будущего.
Как вы сейчас? Где находитесь, чем занимаетесь?
Сейчас в Одессе, поддерживаю свое физическое состояние во время межсезонья.
Как так получилось, что не продлили контракт с "Черноморцем", не сошлись по условиям?
Сейчас ведутся переговоры на уровне руководства. Потенциально могу продолжить выступления за "Черноморец".
Какие у вас сейчас варианты продолжения карьеры, в каких клубах были на просмотрах?
Параллельно, кроме "Черноморца" продолжаются переговоры с другими клубами. Назвать их не могу, но варианты есть как в Украине, так и за рубежом.
Что думаете о будущем "Черноморца"?
Не хочу, да и не люблю, что-то прогнозировать. Могу лишь сказать, что желаю родному клубу только позитива во всех аспектах.
Напомним, воспитанник "Черноморца" этим летом расстался с родным клубом и сейчас находится без команды. За прошлый сезон 22-летний голкипер принял участие в 27 матчах, в которых пропустил 44 мяча и пять раз оставил ворота "сухими".
Популярное сейчас
- Олимпиада-2024. День 1. Расписание соревнований и выступлений украинцев
- Тренер Эпицентра: Наошибались на несколько матчей вперед
- ВИДЕО. Свитолина и Романчук подняли флаг Украины на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже
- Носов: Впервые за историю украинского футбола пришла команда УАФ, которая приняла смелое решение
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО