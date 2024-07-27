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Шахтер - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Последний спарринг Шахтера на сборе – смотреть онлайн трансляцию контрольного матча
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
В субботу "Шахтер" сыграет свой последний контрольный матч перед стартом нового сезона. Команда Марино Пушича второй раз за последние два дня будет противостоять загребскому "Динамо". В первой игре победил хорватский клуб (1:0).
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27 июля 2024. Контрольный матч
"Шахтер" 20:00 "Динамо Загреб"
Трансляция – Ютуб
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