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Кирилл Фесюн: Мне очень сильно нравится тер Штеген
Рассказал о кумирах
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер донецкого "Шахтера" Кирилл Фесюн рассказал о том, почему он стал вратарем, а не нападающим, и кто был кумиром детства и любимой командой.
В детстве все хотят играть нападающих и забивать голы. Почему вы выбрали амплуа вратаря или, возможно, это тренер вас поставил?
Это был мой сознательный выбор. Ответ прост - я просто не люблю бегать. Как-то на тренировке стал в ворота, мне понравилось, так и пошло.
Вы родом из Чернигова. За какую команду болели в детстве?
Я очень люблю "Барселону", еще со времен, когда тренером был Гвардиола. А в Украине я всегда болел за "Днепр". За настоящий "Днепр", где играли Коноплянка, Селезнев, Ротань. Легендарная была команда.
Кто был вашим кумиром?
Я фанател от Ярмоленко, потому что он, как и я, из Чернигова. Помню, как он приезжал к нам на турниры, привозил подарки. Это настоящая звезда.
А из вратарей?
Мне очень сильно нравится тер Штеген. Я считаю его голкипером номер 1 в мире.
Кого считаете лучшим украинским вратарем прямо сейчас?
У нас очень много классных вратарей, поэтому трудно выделить кого-то одного. Назову троих - это Лунин, Трубин и Ризнык. Они действительно топы.
Напомним, что Фесюн этого трансферного окна стал игроком "Шахтера". В прошлом сезоне Фесюн за "Колос" провел 29 поединков во всех официальных турнирах, пропустил 31 гол, в 12 матчей "на ноль".
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