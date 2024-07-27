Кирилл Фесюн: Мне очень сильно нравится тер Штеген

Голкипер донецкого "Шахтера" Кирилл Фесюн рассказал о том, почему он стал вратарем, а не нападающим, и кто был кумиром детства и любимой командой.

В детстве все хотят играть нападающих и забивать голы. Почему вы выбрали амплуа вратаря или, возможно, это тренер вас поставил?

Это был мой сознательный выбор. Ответ прост - я просто не люблю бегать. Как-то на тренировке стал в ворота, мне понравилось, так и пошло.

Вы родом из Чернигова. За какую команду болели в детстве?

Я очень люблю "Барселону", еще со времен, когда тренером был Гвардиола. А в Украине я всегда болел за "Днепр". За настоящий "Днепр", где играли Коноплянка, Селезнев, Ротань. Легендарная была команда.

Кто был вашим кумиром?

Я фанател от Ярмоленко, потому что он, как и я, из Чернигова. Помню, как он приезжал к нам на турниры, привозил подарки. Это настоящая звезда.

А из вратарей?

Мне очень сильно нравится тер Штеген. Я считаю его голкипером номер 1 в мире.

Кого считаете лучшим украинским вратарем прямо сейчас?

У нас очень много классных вратарей, поэтому трудно выделить кого-то одного. Назову троих - это Лунин, Трубин и Ризнык. Они действительно топы.