  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кирилл Фесюн: Мне очень сильно нравится тер Штеген
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кирилл Фесюн: Мне очень сильно нравится тер Штеген

Премьер-лига

Рассказал о кумирах

Кирилл Фесюн: Мне очень сильно нравится тер Штеген

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Голкипер донецкого "Шахтера" Кирилл Фесюн рассказал о том, почему он стал вратарем, а не нападающим, и кто был кумиром детства и любимой командой.

В детстве все хотят играть нападающих и забивать голы. Почему вы выбрали амплуа вратаря или, возможно, это тренер вас поставил?

Это был мой сознательный выбор. Ответ прост - я просто не люблю бегать. Как-то на тренировке стал в ворота, мне понравилось, так и пошло.

Вы родом из Чернигова. За какую команду болели в детстве?

Я очень люблю "Барселону", еще со времен, когда тренером был Гвардиола. А в Украине я всегда болел за "Днепр". За настоящий "Днепр", где играли Коноплянка, Селезнев, Ротань. Легендарная была команда.

Кто был вашим кумиром?

Я фанател от Ярмоленко, потому что он, как и я, из Чернигова. Помню, как он приезжал к нам на турниры, привозил подарки. Это настоящая звезда.

А из вратарей?

Мне очень сильно нравится тер Штеген. Я считаю его голкипером номер 1 в мире.

Кого считаете лучшим украинским вратарем прямо сейчас?

У нас очень много классных вратарей, поэтому трудно выделить кого-то одного. Назову троих - это Лунин, Трубин и Ризнык. Они действительно топы.

Напомним, что Фесюн этого трансферного окна стал игроком "Шахтера". В прошлом сезоне Фесюн за "Колос" провел 29 поединков во всех официальных турнирах, пропустил 31 гол, в 12 матчей "на ноль".

По теме
yellow-arrow
Вице-президент Ворсклы: Мы вынашиваем идею о возведении нового современного стадиона на 16-18 тысяч мест
yellow-arrow
Шахтер - Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
yellow-arrow
Варакута – о поиске нового клуба: Варианты есть как в Украине, так и за рубежом
Шахтер (Донецк) Кирилл Фесюн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ZBIRNA
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости