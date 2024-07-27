Вице-президент Ворсклы: Мы вынашиваем идею о возведении нового современного стадиона на 16-18 тысяч мест

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак поделился планами по строительству новой арены.

В СМИ появилась информация, что "Ворскла" намерена снести стадион им. Бутовского и на его месте построить новую арену. Это правда?

Могу подтвердить, что сейчас мы вынашиваем идею о возведении нового современного стадиона на 16-18 тысяч мест. Есть понимание, отработанное совместно с Институтом развития города, что реновация стадиона "Ворскла" им. А. Бутовского должна проходить без закрытия действующей арены.

Как Полтавский городской совет отреагировал на просьбу президента Ворсклы передать на баланс клуба стадион им. Бутовского? Когда будет решение, что говорил городской голова и депутаты?

Конечно, депутатам горсовета в это непростое время вопрос главной спортивной арены региона может показаться не актуальным, но мы готовимся к публичному обсуждению и верим, что найдем консенсус.

Расскажите о новой арене: есть ли уже проект, когда планируете начать, какие зоны планируются на стадионе?

У нас есть предпроектные предложения. Цель - соответствовать международным требованиям для проведения матчей, принимающих матчи самого высокого уровня, нормам регламента ФИФА/УЕФА. Также планируется создать максимально комфортные условия для наших болельщиков: зоны отдыха, детские площадки, зоны гостеприимства и тому подобное.

Чья это была идея: построить новый стадион, как на нее отреагировал Константин Жеваго, или может это он и предложил?

Наш почетный президент, Константин Жеваго, фактически является генератором этой идеи и мы находимся в активном диалоге по реализации такой идеи.