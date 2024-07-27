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"Секрет довольно прост". Фесюн - о вратарской школе Ворсклы

Премьер-лига

Всегда чувствовалась поддержка ©

"Секрет довольно прост". Фесюн - о вратарской школе Ворсклы

shakhtar.com

Новина українською

Вратарь "Шахтера" Кирилл Фесюн рассказал о том, почему школа полтавской "Ворсклы" постоянно воспитывает великолепных голкиперов, как Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык.

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Давайте немного о клубном футболе. Вы находились в Академии "Ворсклы", которая выпустила Пятова, Ризныка, Исенко, вас. В чем секрет полтавской школы футбола?

Секрет довольно прост. В "Ворскле" всегда чувствовалась поддержка, с вратарями работал замечательный тренер - Сергей Долганский, который профессионально ставил тренировочный процесс и делился своим опытом. Долганский - топ-тренер и человек. О его уровне говорят его вратари-выпускники.

Напомним, Пятов выступал за "Ворсклу" в период с 2005 по 2007 годы: 46 поединков во всех официальных турнирах. Между тем Ризнык в сезоне 2023/24 сыграл в 39 поединках за "Шахтер", среди которых 40 пропущенных мячей и 17 "сухих" матчей.

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Андрей Пятов Ворскла (Полтава) Андрей Ризнык Кирилл Фесюн
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Источник:
ZBIRNA
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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