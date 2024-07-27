"Секрет довольно прост". Фесюн - о вратарской школе Ворсклы

Вратарь "Шахтера" Кирилл Фесюн рассказал о том, почему школа полтавской "Ворсклы" постоянно воспитывает великолепных голкиперов, как Андрей Пятов и Дмитрий Ризнык.

Давайте немного о клубном футболе. Вы находились в Академии "Ворсклы", которая выпустила Пятова, Ризныка, Исенко, вас. В чем секрет полтавской школы футбола?

Секрет довольно прост. В "Ворскле" всегда чувствовалась поддержка, с вратарями работал замечательный тренер - Сергей Долганский, который профессионально ставил тренировочный процесс и делился своим опытом. Долганский - топ-тренер и человек. О его уровне говорят его вратари-выпускники.